Beşiktaş'ta sol bekin yeni adayı Joaquin Martinez Gauna Oso! Transfer için Fransız rakip
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sevilla forması giyen Joaquin Martinez Gauna’yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki sol bek için resmi temaslara başladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi sol bek hattını güçlendirmek için rotasını İspanya'ya çevirdi.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ OSO
Yeni Asır'da yer alan habere göre Beşiktaş, Sevilla forması giyen Joaquin Martinez Gauna'yı transfer listesine aldı. "Oso" lakabıyla tanınan 22 yaşındaki sol bek için siyah-beyazlıların resmi temaslara başladığı iddia edildi.
5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş'ın genç futbolcu için Sevilla'ya bonuslar hariç 5 milyon euro değerinde teklif sunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun şartlarını netleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
STRASBOURG DA DEVREDE
Transfer yarışında Beşiktaş'ın tek olmadığı öğrenildi. Fransa temsilcisi Strasbourg'un da 22 yaşındaki sol bekle ilgilendiği ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Joaquin Martinez Gauna'nın Sevilla ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
SOL BEKTE YENİ PLAN
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadro planlamasında sol bek bölgesine özel önem veriyor. Siyah-beyazlıların, teknik heyetin raporu doğrultusunda bu bölgeye genç ve gelişime açık bir oyuncu kazandırmak istediği ifade ediliyor.