Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesi sol bek hattını güçlendirmek için rotasını İspanya'ya çevirdi.

Beşiktaş'ın genç futbolcu için Sevilla'ya bonuslar hariç 5 milyon euro değerinde teklif sunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun şartlarını netleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Beşiktaş, Sevilla forması giyen Joaquin Martinez Gauna'yı transfer listesine aldı. "Oso" lakabıyla tanınan 22 yaşındaki sol bek için siyah-beyazlıların resmi temaslara başladığı iddia edildi.

STRASBOURG DA DEVREDE

Transfer yarışında Beşiktaş'ın tek olmadığı öğrenildi. Fransa temsilcisi Strasbourg'un da 22 yaşındaki sol bekle ilgilendiği ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Joaquin Martinez Gauna'nın Sevilla ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.