Beşiktaş'ta Nuri Şahin sesleri! Yerli listesinde ilk sırada

Yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliğini sona erdirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlıların listesinin üst sıralarında yer alan Filipe Luis transferinde beklenen gelişme yaşanmadı. Brezilyalı teknik adamın, Beşiktaş'ın ilgisine ve yaptığı teklife rağmen kariyerine Fransa'da devam etmeyi tercih ederek Monaco ile anlaşma yoluna gitmesi yönetimin planlarını yeniden şekillendirdi.

Nuri Şahin Beşiktaş'ın listesinde

YABANCI HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR Filipe Luis dosyasının kapanmasının ardından Beşiktaş yönetimi, belirlediği diğer yabancı teknik direktör adaylarıyla temaslarını yoğunlaştırdı. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulundaki birçok ismin önceliğinin yabancı bir teknik adam olduğu öğrenildi. Ancak Avrupa'daki teknik direktör piyasasında yaşanan hareketlilik ve mali şartlar, siyah-beyazlıların istediği profili kulübe kazandırmasını zorlaştırıyor. Yönetim, takımın yeni sezon yapılanmasını geciktirmemek adına görüşmelerini hızlandırırken, kısa süre içinde teknik direktör konusunu netleştirmeyi hedefliyor.