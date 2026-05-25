Beşiktaş'ta yeni golcü adayı: Youssef Chermiti

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ın, transferde öncelikli olarak kiralama seçeneği üzerinde durduğu aktarıldı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve gelişime açık oyun yapısıyla dikkat çeken Chermiti'nin, Avrupa futbolunda yükselişe geçen genç forvetler arasında gösterildiği ifade edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için genç ve potansiyelli isimler üzerinde yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların son olarak İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ta forma giyen Youssef Chermiti'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Dış basında yer alan haberlere göre yönetim, Portekizli santrforun durumunu yakından takip ediyor.

Youssef Chermiti Beşiktaş'ın hedefinde.

DAHA FAZLA FORMA ŞANSI İSTİYOR

Kariyerinde daha önce İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da da forma giyen genç oyuncunun, düzenli oynama konusunda istediği süreleri bulmakta zorlandığı belirtildi. Bu nedenle Chermiti'nin, daha fazla sorumluluk alabileceği ve süre bulabileceği bir projeye sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş cephesinin de yeni sezon yapılanmasında genç, dinamik ve uzun vadeli katkı sağlayabilecek bir santrfor profili üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetimin, Chermiti'yi bu planlamaya uygun isimlerden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.