Beşiktaş'ta yeni golcü adayı: Youssef Chermiti
Yeni sezon öncesi santrfor hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını İskoçya’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers forması giyen Youssef Chermiti için kiralama formülünü değerlendirirken, 21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
- Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Portekizli santrfor Youssef Chermiti'yi transfer gündemine aldı.
- Siyah-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcu için öncelikli olarak kiralama seçeneği üzerinde duruyor.
- Glasgow Rangers, Chermiti için sezon başında yaklaşık 8.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
- Genç futbolcu, geçen sezon 41 maçta 15 gol katkısı sağladı.
- Chermiti, daha fazla forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak bakıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için genç ve potansiyelli isimler üzerinde yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların son olarak İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ta forma giyen Youssef Chermiti'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Dış basında yer alan haberlere göre yönetim, Portekizli santrforun durumunu yakından takip ediyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ın, transferde öncelikli olarak kiralama seçeneği üzerinde durduğu aktarıldı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve gelişime açık oyun yapısıyla dikkat çeken Chermiti'nin, Avrupa futbolunda yükselişe geçen genç forvetler arasında gösterildiği ifade edildi.
DAHA FAZLA FORMA ŞANSI İSTİYOR
Kariyerinde daha önce İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da da forma giyen genç oyuncunun, düzenli oynama konusunda istediği süreleri bulmakta zorlandığı belirtildi. Bu nedenle Chermiti'nin, daha fazla sorumluluk alabileceği ve süre bulabileceği bir projeye sıcak baktığı kaydedildi.
Beşiktaş cephesinin de yeni sezon yapılanmasında genç, dinamik ve uzun vadeli katkı sağlayabilecek bir santrfor profili üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetimin, Chermiti'yi bu planlamaya uygun isimlerden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.
RANGERS YÜKSEK BONSERVİS ÖDEDİ
İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın sezon başında Portekizli golcü için yaklaşık 8.6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği biliniyor. Bu nedenle transfer görüşmelerinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün öne çıkabileceği konuşuluyor.
Geride kalan sezonda toplam 41 resmi maçta görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, 15 gol katkısı verdi. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması ve transfer şartlarının masaya yatırılması bekleniyor.