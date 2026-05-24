Real Madrid'e veda etti Beşiktaş'a imza atabilir! Kartal'a dünya yıldızı transfer
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ın, Real Madrid’den ayrılan David Alaba’yı gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Avusturyalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan David Alaba'yı transfer listesine aldı.
- David Alaba'nın Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
- David Alaba, Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrıldı.
- Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Alaba, 16 maçta 575 dakika oynadı.
- Beşiktaş, transfer sürecinde Alaba'nın fizik durumu ve mali şartlarını değerlendirecek.
Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlaması başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların gündemine dünya çapında ses getirecek bir isim geldi.
HEDEF DAVID ALABA
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, Real Madrid ile yollarını ayıran David Alaba'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği ve önümüzdeki günlerde görüşmek üzere söz aldığı öne sürüldü.
ALABA SICAK BAKIYOR
Haberde, David Alaba'nın Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Avusturyalı yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.
REAL MADRID'E VEDA ETTİ
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren David Alaba, İspanyol devinden ayrıldı. Tecrübeli savunmacı, Madrid ekibinde geçirdiği dönemde önemli başarıların parçası oldu.
SAKATLIKLARLA ZOR SEZON
David Alaba geride kalan sezonda sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Deneyimli futbolcu, sezon boyunca 16 maçta 575 dakika sahada kaldı.
SKOR KATKISI VEREMEDİ
33 yaşındaki savunmacı, forma giydiği karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Beşiktaş'ın transfer sürecinde oyuncunun fizik durumu ve mali şartlarının belirleyici olması bekleniyor.