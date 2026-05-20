Necip Uysal için Beşiktaş’ta yeni dönem! Önünde 2 yol var

Beşiktaş'ta yıllarca takım kaptanlığı yapan ve kulübün simge isimlerinden biri haline gelen Necip Uysal için yeni bir süreç başladı. Siyah-beyazlı formayla profesyonel futbol kariyerini noktalayan 35 yaşındaki isim, kulüpten tamamen ayrılmaya hazırlanmazken yönetim içinde aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Kariyeri boyunca Beşiktaş'ta 18 farklı teknik direktör ve 6 başkanla çalışan Necip'in, kulüp yapısını ve tesis düzenini yakından bilmesi nedeniyle yönetim tarafından önemli bir görev için değerlendirildiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda tecrübeli futbol adamının geleceğine ilişkin iki farklı plan masada bulunuyor.

NEVZAT DEMİR İLE YÖNETİM ARASINDA KÖPRÜ OLABİLİR Beşiktaş yönetiminin üzerinde durduğu ilk senaryoda Necip Uysal'ın idari yapılanmada görev alması planlanıyor. Bu modele göre deneyimli isim, scout şefi Eduard Graf'tan bağımsız şekilde doğrudan futbol şube yapılanması içerisinde görev yapacak. Necip'in özellikle Nevzat Demir Tesisleri ile yönetim arasındaki koordinasyonu sağlayan isimlerden biri olması düşünülüyor. Futbol takımının günlük işleyişi, oyuncu ilişkileri ve teknik heyetle yönetim arasındaki iletişim süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Kulüp içerisindeki ağırlığı ve oyuncu grubuyla kurduğu güçlü bağ nedeniyle Necip'in bu görev için önemli bir avantaj sağladığı değerlendiriliyor.