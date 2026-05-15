Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Jota Silva Portekiz'e dönüyor

Beşiktaş, Jota Silva'nın ayrılığı sonrası yaz transfer döneminde özellikle kanat hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Jota Silva Beşiktaş kariyerini golle kapattı

OPSİYONU KULLANILMADI

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon kadro planlamasında farklı profil oyunculara yönelme kararı aldığı öğrenildi. Bu nedenle Jota Silva'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye sokulmadı. Tecrübeli kanat, Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 22 karşılaşmada görev aldı.

Jota Silva söz konusu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Özellikle bazı kritik maçlarda hücum hattına katkı veren deneyimli oyuncu, buna rağmen teknik heyetin gelecek sezon planlamasında yer bulamadı.