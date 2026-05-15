Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Jota Silva Portekiz'e dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Jota Silva, İstanbul'dan ayrılarak ülkesine dönecek.

  • Beşiktaş, Nottingham Forest F.C.'tan kiralanan Jota Silva'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
  • Portekizli futbolcu Jota Silva, Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş formasıyla son maçına çıktı ve ardından ülkesine dönecek.
  • Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadro planlamasında farklı profil oyunculara yönelme kararı aldı.
  • Jota Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı ancak gelecek sezon planlamasında yer almadı.
  • Beşiktaş, Jota Silva'nın ayrılığı sonrası yaz transfer döneminde özellikle kanat hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında ayrılık kararı çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, sezon başında Nottingham Forest F.C.'tan kiralanan Jota Silva için satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Portekizli futbolcu, Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş formasıyla son maçına çıktı. Karşılaşmanın ardından ülkesine dönecek olan deneyimli kanat oyuncusunun siyah-beyazlı kariyeri resmen sona erdi.

Jota Silva Beşiktaş kariyerini golle kapattı

OPSİYONU KULLANILMADI

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon kadro planlamasında farklı profil oyunculara yönelme kararı aldığı öğrenildi. Bu nedenle Jota Silva'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye sokulmadı. Tecrübeli kanat, Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 22 karşılaşmada görev aldı.

Jota Silva söz konusu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Özellikle bazı kritik maçlarda hücum hattına katkı veren deneyimli oyuncu, buna rağmen teknik heyetin gelecek sezon planlamasında yer bulamadı.

Beşiktaş Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmadı

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Beşiktaş'ta Jota Silva ayrılığı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlıların özellikle kanat hattına yeni bir takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

Burak Zihni

