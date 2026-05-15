Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh için Suudi Arabistan'dan transfer teklifi geliyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh için yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında bulunuyor.

Hyeon-gyu Oh, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması altında oynadığı 16 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh için transfer iddiaları gündeme geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, yaz transfer dönemi için oyuncuya talip olduğu ve Siyah-Beyazlılar'a resmi teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü.

Hyeon-gyu Oh. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) Suudi basınında da yer alan haberlerde, Körfez ekibinin 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Beşiktaş cephesinin ise bu olası transfer gelişmesi karşısında nasıl bir tavır alacağı henüz netlik kazanmış değil. Yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.