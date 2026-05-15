Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh için Suudi Arabistan'dan transfer teklifi geliyor
Siyah-Beyazlılar’ın Güney Koreli forveti Hyeon- gyu Oh için, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ın teklif yapacağı iddia edildi. Siyah-Beyazlılar’ın ise gelecek teklifler konusunda şimdilik kararsız olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh için transfer iddiaları gündeme geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, yaz transfer dönemi için oyuncuya talip olduğu ve Siyah-Beyazlılar'a resmi teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü.
Suudi basınında da yer alan haberlerde, Körfez ekibinin 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Beşiktaş cephesinin ise bu olası transfer gelişmesi karşısında nasıl bir tavır alacağı henüz netlik kazanmış değil. Yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.
DEĞERİ 14 MİLYON EURO!
Piyasa değeri 14 milyon euro olan Güney Koreli forvetin, Beşiktaş ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giymeye başlayan Oh, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. 16 maçta 8 gol ve 4 asist üreten oyuncu, hücum hattına önemli katkı sağladı. Transfer gelişmesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Beşiktaş'ın oyuncu için gelecek tekliflere göre karar vereceği ifade ediliyor.