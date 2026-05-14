Beşiktaş’ta Federico Chiesa operasyonu! Bu kez anlaşma yakın

Beşiktaş, Federico Chiesa transferi için Liverpool ile görüşmelere başladı.

İtalyan futbolcunun Beşiktaş'a transferinin bu kez daha yakın olduğu ifade edildi.

Liverpool, Chiesa'yı bonservisiyle göndermeye sıcak bakarken kiralama formülüne olumlu yaklaşmıyor.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın kararı sonrası Liverpool'a resmi teklif sunmayı planlıyor.

Chiesa, Liverpool'da beklediği süreleri alamadığı için düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş'ta uzun süredir gündeme gelen Federico Chiesa transferi yeniden hız kazandı. Son iki transfer döneminde de adı siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun, bu kez Beşiktaş formasına daha yakın olduğu ifade edildi.

LIVERPOOL İLE TEMAS KURULDU Teknik direktör Sergen Yalçın ile A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in hazırladığı rapor doğrultusunda yönetimin yaklaşık bir ay önce Liverpool ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun transfer şartlarını sorduğu ve İngiliz ekibinin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Chiesa'yı bonservisiyle göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Liverpool'un kiralama formülüne ise olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcu için İngiliz temsilcisinin pazarlığa açık olduğu aktarıldı.