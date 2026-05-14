Beşiktaş’ta Federico Chiesa operasyonu! Bu kez anlaşma yakın
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool forması giyen Federico Chiesa’yı listenin üst sıralarına aldı. Siyah-beyazlıların, İtalyan yıldız için İngiliz kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta uzun süredir gündeme gelen Federico Chiesa transferi yeniden hız kazandı.
Son iki transfer döneminde de adı siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun, bu kez Beşiktaş formasına daha yakın olduğu ifade edildi.
LIVERPOOL İLE TEMAS KURULDU
Teknik direktör Sergen Yalçın ile A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in hazırladığı rapor doğrultusunda yönetimin yaklaşık bir ay önce Liverpool ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun transfer şartlarını sorduğu ve İngiliz ekibinin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Chiesa'yı bonservisiyle göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Liverpool'un kiralama formülüne ise olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcu için İngiliz temsilcisinin pazarlığa açık olduğu aktarıldı.
SERGEN YALÇIN'IN KARARI BEKLENİYOR
Hem sağ kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Federico Chiesa'nın, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de oyuncunun yıllık yaklaşık 7 milyon euro seviyesindeki maaşını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlı kurmayların, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılacak son değerlendirme toplantısının ardından Liverpool'a resmi teklif sunmasının beklendiği belirtildi.
LIVERPOOL'DA İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
2024 yazında Juventus'tan Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, İngiliz ekibinde beklediği süreleri almakta zorlandı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta forma giyerken toplam 281 dakika sahada kaldı. Chiesa söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.