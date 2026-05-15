Beşiktaş'ın Xhaka'sı yok! Yıldız isimden transfere onay

Sunderland'in Xhaka transferinden beklentisi büyük.

SUNDERLAND KAPIYI KOLAY AÇMAYACAK

Öte yandan Sunderland yönetiminin yıldız futbolcuyu bırakma konusunda isteksiz olduğu aktarıldı. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Xhaka'yı takımın önemli parçalarından biri olarak görüyor.

34 resmi maçta görev yapan İsviçreli orta saha, toplam 2848 dakika sahada kaldı. Xhaka bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Beşiktaş yönetiminin, Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuca göre Sunderland ile resmi temas kurup kurmayacağı netlik kazanacak.

