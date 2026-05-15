Beşiktaş'ın Xhaka'sı yok! Yıldız isimden transfere onay
Beşiktaş’ta gözler, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Serdal Adalı ile teknik direktör adayları arasında öne çıkan Sergen Yalçın bir araya gelecek. Görüşmede hem yeni sezon planlaması hem de transfer stratejisi detaylı şekilde ele alınacak.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi kadro yapılanması ve teknik direktör kararının ardından transfer çalışmalarına yön verecek.
- Yapılacak zirvede mevcut kadro yapısı, ihtiyaç duyulan bölgeler ve hedef oyuncuların maliyet analizleri masaya yatırılacak.
- Granit Xhaka, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alırken, nihai karar Sergen Yalçın'ın raporuna göre verilecek.
- Xhaka, Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşırken, Beşiktaş yönetimi teknik heyetin onayı ile transfer girişimlerini hızlandırmayı planlıyor.
- Sunderland yönetimi, Xhaka'yı bırakma konusunda isteksiz olup, Beşiktaş'ın resmi temasları Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesine bağlı olacak.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını hızlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda net karar verilmesinin ardından transfer çalışmalarına da yön verecek.
Yapılacak zirvede mevcut kadro yapısı, ihtiyaç duyulan bölgeler ve hedef oyuncuların maliyet analizlerinin masaya yatırılması bekleniyor.
XHAKA GÜNDEMDE YERİNİ KORUYOR
Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Granit Xhaka olacak. İsviçreli orta saha şu aşamada listenin ilk sırasında yer almasa da, yönetimin oyuncuyla ilgili nihai kararı Sergen Yalçın'ın raporuna göre vereceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın orta saha profili konusunda yönetime kapsamlı değerlendirme sunacağı belirtildi.
Beşiktaş cephesinde heyecan yaratan gelişmelerden biri de Xhaka'nın Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşması oldu. Yaz tatilini geçirmek üzere Antalya'ya gelmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Yönetim ise teknik heyetin onay vermesi halinde transfer için resmi girişimleri hızlandırmayı planlıyor.
SUNDERLAND KAPIYI KOLAY AÇMAYACAK
Öte yandan Sunderland yönetiminin yıldız futbolcuyu bırakma konusunda isteksiz olduğu aktarıldı. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Xhaka'yı takımın önemli parçalarından biri olarak görüyor.
34 resmi maçta görev yapan İsviçreli orta saha, toplam 2848 dakika sahada kaldı. Xhaka bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Beşiktaş yönetiminin, Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuca göre Sunderland ile resmi temas kurup kurmayacağı netlik kazanacak.