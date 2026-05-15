Beşiktaş sezonu kapatıyor! Sergen Yalçın'dan dev rotasyon
Beşiktaş, Süper Lig’de beklentilerin altında geçen sezonun son maçında bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip ligi galibiyetle tamamlamayı hedeflerken, kaptan Orkun Kökçü ise kariyer rekoru için sahada olacak. Beşiktaş'ta Kartal Kayra, Felix Uduokhai ve Hyeon-Gyu Oh, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de hayal kırıklıklarıyla geçen sezonun ardından Beşiktaş, son hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede kadın hakem Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şeker yapacak.
Ligi 4'üncü sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah-beyazlı ekip, sezonun son karşılaşmasını 3 puanla kapatarak moral bulmak istiyor. Puan tablosunda herhangi bir değişiklik yaratmayacak mücadele, Beşiktaş adına prestij niteliği taşıyor.
ORKUN KÖKÇÜ REKORUN EŞİĞİNDE
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezonun son maçında kişisel kariyer rekorunu kırma fırsatı yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 8 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki en golcü lig sezonlarından birini geçiriyor.
Orkun, 2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde de 8 gole ulaşmıştı. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında ağları havalandırması halinde kariyerinin en yüksek lig gol sayısına ulaşacak. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 10 gol kaydetti.
SERGEN YALÇIN TAKIMI HAZIRLADI
Beşiktaş, sezonun son karşılaşmasının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.
İdman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlarken, taktik organizasyonlarla sona erdi. Teknik heyetin özellikle savunma geçişleri ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı ekipte sezonun son maçında 3 eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Kartal Kayra, teknik heyetten özel izin alan Felix Uduokhai ve adale grubunda ağrıları bulunan Hyeon-Gyu Oh, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa.