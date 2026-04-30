Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen son isim Elye Wahi oldu. Siyah-beyazlıların, Eintracht Frankfurt'un sözleşmeli oyuncusu olan ve sezonu OGC Nice'te kiralık geçiren Fransız golcüyle ilgilendiği öne sürüldü.
Eintracht Frankfurt, Elye Wahi'yi Ocak 2025'te Olympique Marsilya'dan transfer ederek oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Alman kulübü daha sonra 1 Ocak 2026'da 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar OGC Nice'e kiraladığını duyurdu.
AVRUPA KUPALARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Elye Wahi için sezon sonunda yeniden hamle yapmayı değerlendiriyor. Aynı haberlerde, oyuncunun Avrupa kupalarında boy gösterecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların bu nedenle Avrupa bileti yarışını kritik gördüğü ifade edildi.
FRANKFURT'UN ELİ GÜÇLÜ
Transfer dosyasını zorlaştıran en önemli unsur, Frankfurt'un oyuncu üzerindeki sözleşme kontrolü. Kulübün resmi açıklamasına göre Wahi'nin Frankfurt ile kontratı 2030'a kadar sürüyor. Bu nedenle olası bir transferde bonservis pazarlığının belirleyici olması bekleniyor. Alman basınındaki haberlerde Frankfurt'un satın alma yerine bonservisli satışa daha yakın durduğu öne sürülüyor.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerinde Elye Wahi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak yer alıyor. Oyuncu kariyerinde Montpellier, Lens, Marsilya, Eintracht Frankfurt ve Nice formaları giydi.