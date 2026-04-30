Beşiktaş'a bir forvet daha! Avrupa bileti transferi belirleyecek

Beşiktaş’ın, Eintracht Frankfurt’un sözleşmeli oyuncusu Elye Wahi’yi gündemine aldığı öne sürüldü. Sezonu OGC Nice’te kiralık geçiren 23 yaşındaki forvet için Avrupa kupalarına katılım ihtimalinin transfer kararında belirleyici olabileceği belirtildi.

Beşiktaş'a bir forvet daha! Avrupa bileti transferi belirleyecek
  • Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'un kiralık oyuncusu Elye Wahi ile ilgileniyor.
  • Elye Wahi, Eintracht Frankfurt tarafından 2025'te transfer edilip 2030'a kadar sözleşme imzalandı.
  • Beşiktaş, Elye Wahi için sezon sonunda hamle yapmayı değerlendiriyor ve Avrupa kupaları belirleyici olacak.
  • Frankfurt'un Elye Wahi üzerindeki sözleşme kontrolü transferi zorlaştırıyor ve bonservis pazarlıkları bekleniyor.
  • Elye Wahi'nin piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen son isim Elye Wahi oldu. Siyah-beyazlıların, Eintracht Frankfurt'un sözleşmeli oyuncusu olan ve sezonu OGC Nice'te kiralık geçiren Fransız golcüyle ilgilendiği öne sürüldü.

Eintracht Frankfurt, Elye Wahi'yi Ocak 2025'te Olympique Marsilya'dan transfer ederek oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Alman kulübü daha sonra 1 Ocak 2026'da 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar OGC Nice'e kiraladığını duyurdu.

Elye Wahi'nin bonservisi Frankfurt'ta bulunuyor

AVRUPA KUPALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Elye Wahi için sezon sonunda yeniden hamle yapmayı değerlendiriyor. Aynı haberlerde, oyuncunun Avrupa kupalarında boy gösterecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların bu nedenle Avrupa bileti yarışını kritik gördüğü ifade edildi.

Elye Wahi sezonu Nice'te tamamladı

FRANKFURT'UN ELİ GÜÇLÜ

Transfer dosyasını zorlaştıran en önemli unsur, Frankfurt'un oyuncu üzerindeki sözleşme kontrolü. Kulübün resmi açıklamasına göre Wahi'nin Frankfurt ile kontratı 2030'a kadar sürüyor. Bu nedenle olası bir transferde bonservis pazarlığının belirleyici olması bekleniyor. Alman basınındaki haberlerde Frankfurt'un satın alma yerine bonservisli satışa daha yakın durduğu öne sürülüyor.

Elye Wahi daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerinde Elye Wahi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak yer alıyor. Oyuncu kariyerinde Montpellier, Lens, Marsilya, Eintracht Frankfurt ve Nice formaları giydi.

Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Alternatifi de belirlendi

Beşiktaş Premier Lig'in yıldızını istiyor

