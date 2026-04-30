Elye Wahi, Eintracht Frankfurt tarafından 2025'te transfer edilip 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, Elye Wahi için sezon sonunda hamle yapmayı değerlendiriyor ve Avrupa kupaları belirleyici olacak.

Frankfurt'un Elye Wahi üzerindeki sözleşme kontrolü transferi zorlaştırıyor ve bonservis pazarlıkları bekleniyor.

Elye Wahi'nin piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen son isim Elye Wahi oldu. Siyah-beyazlıların, Eintracht Frankfurt'un sözleşmeli oyuncusu olan ve sezonu OGC Nice'te kiralık geçiren Fransız golcüyle ilgilendiği öne sürüldü. Eintracht Frankfurt, Elye Wahi'yi Ocak 2025'te Olympique Marsilya'dan transfer ederek oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Alman kulübü daha sonra 1 Ocak 2026'da 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar OGC Nice'e kiraladığını duyurdu.

Elye Wahi'nin bonservisi Frankfurt'ta bulunuyor AVRUPA KUPALARI BELİRLEYİCİ OLACAK Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Elye Wahi için sezon sonunda yeniden hamle yapmayı değerlendiriyor. Aynı haberlerde, oyuncunun Avrupa kupalarında boy gösterecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların bu nedenle Avrupa bileti yarışını kritik gördüğü ifade edildi.