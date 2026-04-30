Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Alternatifi de belirlendi

Beşiktaş’ta orta saha transferi için iki dikkat çekici isim öne çıktı. Siyah-beyazlıların Sunderland forması giyen Granit Xhaka ile ilgilendiği iddia edilirken, Burnley kadrosunda yer alan Florentino Luis’in de alternatifler arasında bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında orta saha için çalışmalar sürerken gündeme gelen son isim Granit Xhaka oldu. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibi Sunderland'in kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha ile temas kurduğu öne sürüldü. A Spor kaynaklı haberde, Xhaka için görüşme yapıldığı ve Florentino Luis'in de takip edilen isimler arasında bulunduğu aktarıldı. Sunderland'in resmi takım sayfasında Granit Xhaka kadroda yer alırken, Burnley'nin resmi kadro listesinde de Florentino Luis ismi bulunuyor.

Granit Xhaka Leverkusen ile şampiyonluk yaşadığı ekibin en değerli parçalarından biriydi

XHAKA İDDİASI GÜNDEMDE

Beşiktaş cephesinde öne çıkan ana başlık Granit Xhaka dosyası oldu. A Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sunderland'de forma giyen 33 yaşındaki ön libero ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde, oyuncunun Türkiye seçeneğine olumlu baktığı ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaş faktörü nedeniyle bu isme temkinli yaklaştığı belirtildi.

Xhaka'nın Sunderland'de olduğu artık resmi kaynaklarla da sabit durumda. Sunderland, 30 Temmuz 2025'te İsviçreli orta sahanın transferini duyurdu; kulübün güncel takım sayfasında da Xhaka kaptan olarak listeleniyor. Reuters da transferin üç yıllık sözleşmeyle tamamlandığını bildirmişti.

Granit Xhaka'nın adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı

SERGEN YALÇIN'IN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Beşiktaş yönetiminin Xhaka konusunda nihai kararını henüz vermediği aktarılıyor. Mevcut haber akışında teknik ekibin onayı gelirse resmi girişimlerin başlayabileceği, aksi halde sürecin beklemeye alınabileceği vurgulanıyor.

Florentino Luis sezonu Burnley'de geçirdi

FLORENTINO LUIS ALTERNATİFİ

Beşiktaş'ın alternatif listesinde yer alan bir diğer isim ise Florentino Luis. Bonservisi Benfica'da bulunan ve İngiliz ekibinde forma giyen 26 yaşındaki ön liberonun da teknik heyet tarafından orta sahada denge ve dinamizm sağlayabilecek profil olarak değerlendirildiği ifade edildi. Burnley'nin resmi kadro sayfasında Florentino Luís ismi yer alırken, Benfica'nın 1 Eylül 2025 tarihli duyuru sonucu da oyuncunun Burnley'ye kiralandığını gösteriyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ikilemi! Ayrılacak mı imzalayacak mı?
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ikilemi!

