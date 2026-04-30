Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında orta saha için çalışmalar sürerken gündeme gelen son isim Granit Xhaka oldu. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibi Sunderland'in kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha ile temas kurduğu öne sürüldü. A Spor kaynaklı haberde, Xhaka için görüşme yapıldığı ve Florentino Luis'in de takip edilen isimler arasında bulunduğu aktarıldı. Sunderland'in resmi takım sayfasında Granit Xhaka kadroda yer alırken, Burnley'nin resmi kadro listesinde de Florentino Luis ismi bulunuyor.

Granit Xhaka Leverkusen ile şampiyonluk yaşadığı ekibin en değerli parçalarından biriydi

Beşiktaş cephesinde öne çıkan ana başlık Granit Xhaka dosyası oldu. A Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sunderland'de forma giyen 33 yaşındaki ön libero ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde, oyuncunun Türkiye seçeneğine olumlu baktığı ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaş faktörü nedeniyle bu isme temkinli yaklaştığı belirtildi.

Xhaka'nın Sunderland'de olduğu artık resmi kaynaklarla da sabit durumda. Sunderland, 30 Temmuz 2025'te İsviçreli orta sahanın transferini duyurdu; kulübün güncel takım sayfasında da Xhaka kaptan olarak listeleniyor. Reuters da transferin üç yıllık sözleşmeyle tamamlandığını bildirmişti.