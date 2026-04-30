2018 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki kalecinin kontratı sezon sonunda sona ererken, oyuncunun kariyer planlamasına ilişkin tutumu sürecin seyrini etkiliyor.
Ersin'in, yeni dönemde düzenli forma şansı bulmak istediği ve kulübede kalmayı tercih etmediğini yönetime açık şekilde bildirdiği öğrenildi.
ROL BELİRLEYİCİ OLACAK
Genç file bekçisinin önceliğinin Beşiktaş ile devam etmek olduğu ancak kendisine sunulacak rolün kararında belirleyici olacağı ifade edildi.
Düzenli oynayabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek isteyen Ersin'in, tekliflere bu doğrultuda yaklaşacağı aktarıldı.
YÖNETİM FARKLI PROFİL ARIYOR
Siyah-beyazlı yönetimin ise kaleci pozisyonu için farklı bir planlama üzerinde durduğu belirtildi. Ersin'in dönem dönem sergilediği performansa rağmen sezon genelindeki istikrarsızlığın, yönetimi daha deneyimli ve güven veren bir kaleci arayışına yönelttiği ifade edildi.
Taraflar arasında henüz yeni sözleşmeye ilişkin somut bir adım atılmazken, Beşiktaş'ın yeni sezonda kaleyi daha tecrübeli bir isme emanet etme ihtimalinin güçlendiği ve bu durumun Ersin Destanoğlu'nun geleceğini doğrudan etkilediği belirtiliyor.