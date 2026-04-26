Beşiktaş'a müjde! Oh Son'u geçti

Güney Kore basınına göre Beşiktaşlı Oh Hyeon-gyu, form grafiğiyle milli takım hücum hattında öne geçti. 2026 Dünya Kupası öncesi teknik heyetin tercihinde güncel performans belirleyici olabilir.

  • Güney Kore Milli Takımı'nda forvet tercihi tartışmaları, Oh Hyeon-gyu'nun performansıyla gündeme geldi.
  • Teknik direktör Hong Myung-bo'nun kadro planlamasında oyuncuların form durumunu esas alabileceği belirtildi.
  • Beşiktaş forması giyen Oh Hyeon-gyu, son 6 maçta 5 gol atarak dikkat çekti.
  • Son Heung-min'in MLS'te gol katkısı verememesi, forvet tercihi tartışmalarını etkiledi.
  • Oh Hyeon-gyu'nun adaylar arasında öne çıktığı, teknik heyetin santrfor profili doğrultusunda tercih yapacağı ifade edildi.

2026 Dünya Kupası'na 47 gün kala Güney Kore Milli Takımı'nda forvet tercihi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ülke basınında yer alan değerlendirmelerde, Beşiktaş forması giyen Oh Hyeon-gyu'nun son haftalardaki çıkışıyla hücum hattında ön plana çıktığı aktarıldı.

Teknik direktör Hong Myung-bo'nun kadro planlamasında form durumunu esas alabileceği belirtildi.

Oh, gollerine hem ligde hem kupada devam ediyor.
FORM GRAFİĞİ BELİRLEYİCİ

Beşiktaş'ta kısa sürede uyum sağlayan Oh, son olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Siyah-beyazlı ekipte 12 maçta 8 gol ve 3 asist üreten oyuncu, son 6 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Güney Kore basını, Süper Lig'in fiziksel ve tempolu yapısına dikkat çekerek bu performansın değerine vurgu yaptı.

Son, Kore'nin yetiştirdiği en büyük yıldız konumunda.
SON CEPHESİNDE DÜŞÜŞ

Hücum hattındaki rekabette Son Heung-min'in son dönemdeki performansı da karşılaştırmalara yansıdı. MLS'te LAFC formasıyla 8 maçta 7 asist üreten oyuncunun gol katkısı verememesi ve son maçta isabetli şut çekememesi, değerlendirmelerde yer buldu. Takım performansındaki dalgalanmanın da bu tabloyu etkilediği ifade edildi.

İki oyuncu arasındaki rol farkına da dikkat çekilirken, Son'un bağlantı oyununda, Oh'un ise ceza sahası içi bitiricilikte öne çıktığı belirtildi. Teknik heyetin ihtiyaç duyduğu santrfor profili doğrultusunda tercih yapılacağı ve mevcut veriler ışığında Oh Hyeon-gyu'nun adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı.

