2026 Dünya Kupası'na 47 gün kala Güney Kore Milli Takımı'nda forvet tercihi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ülke basınında yer alan değerlendirmelerde, Beşiktaş forması giyen Oh Hyeon-gyu'nun son haftalardaki çıkışıyla hücum hattında ön plana çıktığı aktarıldı.
Teknik direktör Hong Myung-bo'nun kadro planlamasında form durumunu esas alabileceği belirtildi.
FORM GRAFİĞİ BELİRLEYİCİ
Beşiktaş'ta kısa sürede uyum sağlayan Oh, son olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Siyah-beyazlı ekipte 12 maçta 8 gol ve 3 asist üreten oyuncu, son 6 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Güney Kore basını, Süper Lig'in fiziksel ve tempolu yapısına dikkat çekerek bu performansın değerine vurgu yaptı.
SON CEPHESİNDE DÜŞÜŞ
Hücum hattındaki rekabette Son Heung-min'in son dönemdeki performansı da karşılaştırmalara yansıdı. MLS'te LAFC formasıyla 8 maçta 7 asist üreten oyuncunun gol katkısı verememesi ve son maçta isabetli şut çekememesi, değerlendirmelerde yer buldu. Takım performansındaki dalgalanmanın da bu tabloyu etkilediği ifade edildi.
İki oyuncu arasındaki rol farkına da dikkat çekilirken, Son'un bağlantı oyununda, Oh'un ise ceza sahası içi bitiricilikte öne çıktığı belirtildi. Teknik heyetin ihtiyaç duyduğu santrfor profili doğrultusunda tercih yapılacağı ve mevcut veriler ışığında Oh Hyeon-gyu'nun adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı.