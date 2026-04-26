Oh, gollerine hem ligde hem kupada devam ediyor.

FORM GRAFİĞİ BELİRLEYİCİ

Beşiktaş'ta kısa sürede uyum sağlayan Oh, son olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Siyah-beyazlı ekipte 12 maçta 8 gol ve 3 asist üreten oyuncu, son 6 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Güney Kore basını, Süper Lig'in fiziksel ve tempolu yapısına dikkat çekerek bu performansın değerine vurgu yaptı.