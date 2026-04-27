Kupada adını yarı finale yazdırdıktan sonra Samsunspor'a yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Ligi 4. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, alt sıralardaki rakipleri RAMS Başakşehir ile Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan bıraktı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular değerlendirmelerde bulunurken gecenin öne çıkan isimlerinden biri devre arası transferi Devis Vasquez oldu.
İLK MAÇINDA 3 KRİTİK KURTARIŞ
Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlı formayla ilk kez görev yaptı.
Maç öncesinde taraftarların tezahüratlarla destek verdiği Kolombiyalı file bekçisi, mücadelede yaptığı 3 kritik kurtarışla takımının mağlup olmasını engelleyen isimlerden biri oldu.
"1 YILDIR OYNAMIYORDUM"
Devis Vasquez, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Beşiktaş formasını giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kolombiyalı kaleci, "Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Neredeyse 1 yıldır maç oynamamıştım. Bugün ise kendimi rahat ve güvende hissettim. Ancak beraberlikten memnun değiliz. Kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK PUAN KAYBI
Fatih Karagümrük karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, üst sıralar yarışında kritik bir kayıp yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada son sıradaki rakibi karşısında galibiyet hedeflese de aradığı golü bulamadı ve taraftarını memnun edemedi.