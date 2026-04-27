Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular değerlendirmelerde bulunurken gecenin öne çıkan isimlerinden biri devre arası transferi Devis Vasquez oldu.

Ligi 4. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, alt sıralardaki rakipleri RAMS Başakşehir ile Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan bıraktı.

Kupada adını yarı finale yazdırdıktan sonra Samsunspor'a yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Devis Vasquez ara transferde kiralanmıştı

İLK MAÇINDA 3 KRİTİK KURTARIŞ

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlı formayla ilk kez görev yaptı.

Maç öncesinde taraftarların tezahüratlarla destek verdiği Kolombiyalı file bekçisi, mücadelede yaptığı 3 kritik kurtarışla takımının mağlup olmasını engelleyen isimlerden biri oldu.