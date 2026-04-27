Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası İstanbul'da sona eriyor. Samsunspor deplasmanından yenilgiyle dönen Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağıırlıyor. Siyah beyazlılar hem üçüncülük şansını zorlamak hem de Avrupa kupaları hedefinden kopmamak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek ve bu maç Sergen Yalçın'ın 100. Süper Lig maçı olacak.
  • Beşiktaş, ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük 20 puanla son sırada bulunuyor.
  • Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı 17 maçın 12'sini kazanırken, rakibi sadece 2 galibiyet aldı.
  • Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek, Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin oynaması beklenmiyor.
  • Oh Hyeon-Gyu, son 5 iç saha maçında 5 gol atarken, Orkun Kökçü ise 7 gol ve 7 asistle Beşiktaş'ın en çok gol katkısı veren oyuncusu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, Toure, Oh

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Sam Larsson, Serginho.

Beşiktaş üçüncülük savaşını sürdürmek amacında

Ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, son maçında Samsunspor'a mağlup oldu. 20 puanla 18. ve son basamakta bulunan Fatih Karagümrük ise haftayı ikas Eyüpspor yenilgisiyle kapattı. Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

LİGDE 18. RANDEVU

İki ekip ligde 18. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 17 maçta Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez sahadan galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 37 gol atarken, rakibi 12 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi de Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, rakibine karşı oynadığı 17 maçın 16'sında gol atmayı başardı.

Kartal, bu süreçte 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. İç saha verileri, siyah-beyazlı ekibin rakibi karşısında belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

SERGEN YALÇIN İÇİN ÖZEL MAÇ

Bu karşılaşma, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın adına da ayrı bir anlam taşıyor. Deneyimli teknik adam, bu mücadeleyle birlikte siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geride kalan 99 lig maçında 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Kartal Kayra Yılmaz, Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Devre arasında kadroya katılan kaleci Devis Vasquez'in ise görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.

Ev sahibi ekipte Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM

Konuk ekipte Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor. Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Fatih Karagümrük, düşme hattından çıkabilmek adına zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İSTATİSTİKLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Fatih Karagümrük ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu rekabet tarihinde henüz üst üste dört galibiyetlik seri yakalayamadı. Kırmızı-siyahlılar ise siyah-beyazlılara konuk olduğu 8 lig maçının sadece birini kazanabildi.

Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son üç maçı gol yemeden kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu şekilde üst üste 4 ve üzeri galibiyet aldığı son seriyi Mircea Lucescu döneminde yakalamıştı.

Fatih Karagümrük ise bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı Süper Lig maçlarında en az galibiyet alan ve en az puan toplayan ekip olarak dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek aldı.

OH HYEON-GYU VE ORKUN KÖKÇÜ ÖNE ÇIKIYOR

Oh Hyeon-Gyu, Süper Lig'de görev yaptığı son 5 iç saha maçında 5 gol attı. Güney Koreli futbolcu, Beşiktaş adına iç sahada dikkat çeken bir skor katkısı ortaya koydu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol katkısı veren Beşiktaş oyuncusu ise 7 gol ve 7 asistle Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu, Rachid Ghezzal'dan bu yana siyah-beyazlı formayla bir sezonda hem 7 ve üzeri gol hem de 7 ve üzeri asist yapan ilk isim konumunda bulunuyor.

