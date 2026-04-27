Kartal, bu süreçte 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. İç saha verileri, siyah-beyazlı ekibin rakibi karşısında belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

İki ekip ligde 18. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 17 maçta Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez sahadan galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, son maçında Samsunspor'a mağlup oldu. 20 puanla 18. ve son basamakta bulunan Fatih Karagümrük ise haftayı ikas Eyüpspor yenilgisiyle kapattı. Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

Fatih Karagümrük, düşme hattından çıkabilmek adına zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Konuk ekipte Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor. Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Kartal Kayra Yılmaz, Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Devre arasında kadroya katılan kaleci Devis Vasquez'in ise görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.

Bu karşılaşma, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın adına da ayrı bir anlam taşıyor. Deneyimli teknik adam, bu mücadeleyle birlikte siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Beşiktaş son maçında Samsunspor'a 2-0 yenildi

İSTATİSTİKLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Fatih Karagümrük ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu rekabet tarihinde henüz üst üste dört galibiyetlik seri yakalayamadı. Kırmızı-siyahlılar ise siyah-beyazlılara konuk olduğu 8 lig maçının sadece birini kazanabildi.

Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son üç maçı gol yemeden kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu şekilde üst üste 4 ve üzeri galibiyet aldığı son seriyi Mircea Lucescu döneminde yakalamıştı.

Fatih Karagümrük ise bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı Süper Lig maçlarında en az galibiyet alan ve en az puan toplayan ekip olarak dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek aldı.

OH HYEON-GYU VE ORKUN KÖKÇÜ ÖNE ÇIKIYOR

Oh Hyeon-Gyu, Süper Lig'de görev yaptığı son 5 iç saha maçında 5 gol attı. Güney Koreli futbolcu, Beşiktaş adına iç sahada dikkat çeken bir skor katkısı ortaya koydu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol katkısı veren Beşiktaş oyuncusu ise 7 gol ve 7 asistle Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu, Rachid Ghezzal'dan bu yana siyah-beyazlı formayla bir sezonda hem 7 ve üzeri gol hem de 7 ve üzeri asist yapan ilk isim konumunda bulunuyor.