CANLI YAYIN
Geri

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Orkun Kökçü Alanyaspor maçında kafa golüyle sezondaki 9. golünü attı

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü son haftalardaki etkili performansını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Maçın en iyilerinden biri olan Orkun, Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Orkun ayrıca kariyerindeki ilk kafa golünü kaydetti. Süper Lig'de 26 karşılaşmada 7 gol, 9 asistle 16 gole direkt taktı sağlayan milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 müsabakada 2 gole imza attı. 25 yaşındaki yıldız, takımın sahadaki oyun aklı olurken, skorer performansıyla da teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi konumunda.

Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti! Tam isabet transfer
SONRAKİ HABER

Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler