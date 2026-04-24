Beşiktaş sezon başında Atalanta'dan 15 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure'yi takımda tutmak için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Serdal Adalı'nın 24 yaşındaki Malili forvetin bonservisini 10 milyon euronun altında bir rakama almak için yoğun şekilde pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında. 15 gol atması halinde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek olan Toure şu ana kadar çıktığı 21 maçta 7 gol, 5asistlik performans sergiledi.