Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Alanyaspor'y konuk ediyor.
ATV'den yayınlanan Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Mounie.
TEK MAÇLIK SINAV
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Doksan dakikanın eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen takım penaltı atışlarıyla belli olacak.
BEŞİKTAŞ GRUBU LİDER TAMAMLADI
Kupaya grup aşamasından dahil olan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş bu süreçte Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor ile ise berabere kaldı.
ALANYASPOR İLK KEZ KUPADA RAKİP
Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 20'si Süper Lig, 1'i özel maç olmak üzere toplam 21 kez rakip oldu.
Siyah-beyazlılar, Antalya temsilcisine karşı oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Bu süreçte Beşiktaş 2 kez mağlup olurken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, bu önemli mücadelede formasından uzak kalacak.
ALANYASPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Corendon Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilliler, 4. turda ise Çorum FK'yı 5-0 yenerek gruplara kaldı.
Grup aşamasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor ve Boluspor maçlarını kazanan Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalırken Galatasaray'a mağlup oldu. Antalya temsilcisi, topladığı 7 puanla A Grubu'nu 3. sırada tamamladı.
YARI FİNALDE RAKİP KONYASPOR OLACAK
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u elemesi halinde yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon kupayı 12. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.
Corendon Alanyaspor ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Akdeniz temsilcisi, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.