Beşiktaş'ın hedefi Avrupa kupalarına gidebilmek

KRİTİK DEPLASMANDA HEDEF 3 PUAN

Beşiktaş, Samsunspor karşısında hem üst sıralardaki konumunu korumak hem de hata payını azaltmak istiyor. Sezonun son bölümüne girilirken her puanın daha da değerli hale geldiği tabloda siyah-beyazlı ekip, deplasmanda kazanarak yoluna güçlü şekilde devam etmeyi amaçlıyor.

İlk yarıda oynanan maçın 1-1 sona ermesi, bu eşleşmenin dengeli bir mücadeleye sahne olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle Beşiktaş cephesinde Samsunspor karşılaşması, puan tablosuna doğrudan etki edebilecek önemli bir sınav olarak görülüyor.