Geride kalan 29 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 55 puanla haftaya 4. sırada girdi. Samsun'daki karşılaşmadan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El-Bilal Toure, Oh.
KRİTİK DEPLASMANDA HEDEF 3 PUAN
Beşiktaş, Samsunspor karşısında hem üst sıralardaki konumunu korumak hem de hata payını azaltmak istiyor. Sezonun son bölümüne girilirken her puanın daha da değerli hale geldiği tabloda siyah-beyazlı ekip, deplasmanda kazanarak yoluna güçlü şekilde devam etmeyi amaçlıyor.
İlk yarıda oynanan maçın 1-1 sona ermesi, bu eşleşmenin dengeli bir mücadeleye sahne olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle Beşiktaş cephesinde Samsunspor karşılaşması, puan tablosuna doğrudan etki edebilecek önemli bir sınav olarak görülüyor.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte Samsunspor mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ve ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek.
Bu tablo, teknik heyetin kadro planlamasında bazı zorunlu dokunuşlara gitmesini gerektiriyor. Özellikle sezonun son düzlüğünde eksik oyuncu sayısının artması, Beşiktaş'ın kadro derinliği ve tercihleri açısından ayrıca önem taşıyor.
BEŞ OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta maç öncesi dikkat çeken bir başka başlık ise kart sınırındaki isimler oldu. Kaleci Ersin Destanoğlu ile savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra orta sahada görev yapan Salih Uçan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncuların Samsunspor karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek olmaları, teknik ekip açısından ayrı bir hesap başlığı yaratıyor. Siyah-beyazlılarda yalnızca maçın sonucu değil, kart dengesi de kritik önem taşıyor.
SÜPER LİG'DE 66. RANDEVU
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 66. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 maçta siyah-beyazlı ekip 35 galibiyet alırken, Samsunspor 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Taraflar 19 karşılaşmada ise yenişemedi.
Bu rekabette Beşiktaş 102 gol kaydederken Samsunspor 59 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki geçmiş tablo, siyah-beyazlıların istatistiksel üstünlüğünü gösterse de sezonun bu bölümünde oynanacak maçın kendi dinamiğiyle ayrı bir önem taşıdığı görülüyor.
İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERLİKLE BİTTİ
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu skor, Samsunspor'un Beşiktaş karşısında direnç gösterebilen bir rakip olduğunu ortaya koymuştu.