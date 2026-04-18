CANLI YAYIN
Geri

Samsunspor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar zorlu deplasmandan kazanarak ayrılmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Saat 17.00'de başlayan ve Bein Sports 2'den yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsunspor - Beşiktaş | CANLI
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Süper Lig'de 55 puanla 4. sırada yer alırken Samsunspor deplasmanına çıkıyor.
  • Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu cezalı, Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
  • Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
  • İki takım Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak ve Beşiktaş geçmiş 65 maçta 35 galibiyet aldı.
  • Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Geride kalan 29 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 55 puanla haftaya 4. sırada girdi. Samsun'daki karşılaşmadan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

CANLI TAKİP

Samsunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El-Bilal Toure, Oh.

KRİTİK DEPLASMANDA HEDEF 3 PUAN

Beşiktaş, Samsunspor karşısında hem üst sıralardaki konumunu korumak hem de hata payını azaltmak istiyor. Sezonun son bölümüne girilirken her puanın daha da değerli hale geldiği tabloda siyah-beyazlı ekip, deplasmanda kazanarak yoluna güçlü şekilde devam etmeyi amaçlıyor.

İlk yarıda oynanan maçın 1-1 sona ermesi, bu eşleşmenin dengeli bir mücadeleye sahne olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle Beşiktaş cephesinde Samsunspor karşılaşması, puan tablosuna doğrudan etki edebilecek önemli bir sınav olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Samsunspor mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ve ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek.

Bu tablo, teknik heyetin kadro planlamasında bazı zorunlu dokunuşlara gitmesini gerektiriyor. Özellikle sezonun son düzlüğünde eksik oyuncu sayısının artması, Beşiktaş'ın kadro derinliği ve tercihleri açısından ayrıca önem taşıyor.

BEŞ OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi dikkat çeken bir başka başlık ise kart sınırındaki isimler oldu. Kaleci Ersin Destanoğlu ile savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra orta sahada görev yapan Salih Uçan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncuların Samsunspor karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek olmaları, teknik ekip açısından ayrı bir hesap başlığı yaratıyor. Siyah-beyazlılarda yalnızca maçın sonucu değil, kart dengesi de kritik önem taşıyor.

SÜPER LİG'DE 66. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 66. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 maçta siyah-beyazlı ekip 35 galibiyet alırken, Samsunspor 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Taraflar 19 karşılaşmada ise yenişemedi.

Bu rekabette Beşiktaş 102 gol kaydederken Samsunspor 59 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki geçmiş tablo, siyah-beyazlıların istatistiksel üstünlüğünü gösterse de sezonun bu bölümünde oynanacak maçın kendi dinamiğiyle ayrı bir önem taşıdığı görülüyor.

İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERLİKLE BİTTİ

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu skor, Samsunspor'un Beşiktaş karşısında direnç gösterebilen bir rakip olduğunu ortaya koymuştu.

Beşiktaş Juventus'un yıldızını istiyor! Kanat transferinde ilk hedef
SONRAKİ HABER

Beşiktaş Juventus'un yıldızına talip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler