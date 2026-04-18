Bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Beşiktaş, üçüncülük iddiasını sürdürebilmek adına kritik bir maça çıktı.
Siyah beyazlılar, Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ilk devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda gol perdesini Carlo Holse açarken Tanguy Coulibaly farkı ikiye çıkardı. Kristijan Asllani, penaltıdan son sözü söyledi. Mücadele 2-1 bitti.
Bu sonuçla siyah beyazlılar, sahadan puansız ayrılırken gelecek hafta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.
Ayrıca Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu, gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.
12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
50. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası yayı üzerinden Holse'nin gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0
53. dakikada Toure'nin pasıyla buluşan Cengiz Ünder'in çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
56. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly'nin ceza sahası yayı üzerinden şutunda top filelerle buluştu. 2-0
63. dakikada Tomasson'un içeri çevirdiği topta seken topa iyi yükselen Holse'nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlağı ve Okan'ı farklı köşelere gönderdi. 2-1
BEŞİKTAŞ İLE SAMSUNSPOR 66. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
Beşiktaş ile Samsunspor, bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde 66'ncı kez rakip oldu. Geride kalan 65 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 35 galibiyet alırken, Samsunspor 11 kez sahadan üstün ayrılmıştı. İki takım arasındaki 19 mücadele ise beraberlikle tamamlamıştı.
SERGEN YALÇIN'DAN JOTA KARARI
Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Samsunspor deplasmanıdna sol kanat için Jota Silva yerine El Bilal Toure'yi tercih etti. Ayrıca Kristijan Asllani de ilk 11'e geri döndü.
KARTAL'IN İLK 11'İ
Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, Samsunspor karşısına Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Asllani, Cengiz, Olaitan, Toure ve Oh ilk 11'i ile çıktı.
İKİ MAÇI EVİNDE
Beşiktaş, önündeki iki maçı evinde oynayacak. Kartal, ZTK'da Alanyaspor'u, Süper Lig'de ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.