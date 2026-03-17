AYAĞA KALKMA DÖNEMİ MESAJI

Serdal Adalı, Beşiktaş için çok önemli bir ayağa kalkma döneminden geçildiğini söyledi. Bu süreçte sağlam temeller atılması gerektiğini vurgulayan başkan, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Beşiktaş'ın eski gücüne ve ruhuna yeniden kavuşacağına inandığını belirten Adalı, bu hedefe ulaşmak için herkesin ortak mücadele vermesi gerektiğini anlattı.

Siyah-beyazlı kulübün önünde zorlu bir süreç bulunduğunu dile getiren başkan, buna rağmen Beşiktaş camiasının kararlı duruşuyla bütün engelleri aşabilecek güçte olduğunu söyledi. Birlik sağlandığında hiçbir rakibin ve hiçbir zorluğun Beşiktaş'ın önünde duramayacağını belirten Adalı, camiaya olan inancını net sözlerle ortaya koydu.