İftar organizasyonunda konuşan Serdal Adalı, Beşiktaş camiasının büyüklüğüne ve birlik gücüne dikkat çekti. Derneklerin kulübün yayılmasındaki etkisini öne çıkaran Adalı, Beşiktaş sevgisinin ülkenin dört bir yanında ve yurt dışında daha güçlü yaşanmasında önemli bir emek bulunduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulübün geleceği için dayanışmanın belirleyici olduğunu ifade eden başkan, camianın her alanda tek ses olması gerektiğini dile getirdi.
SERDAL ADALI'DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dernek başkanlarıyla buluştuğu iftar programında camianın birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Beşiktaş'ın gücünü taraftarından ve camiasından aldığını söyleyen Adalı, siyah-beyazlı kulübün ancak aynı hedef etrafında kenetlenerek daha da büyüyebileceğini ifade etti.
Derneklerin Beşiktaş'ın ülkenin her köşesinde ve yurt dışında daha güçlü şekilde yaşanmasına büyük katkı sunduğunu belirten Adalı, bugüne kadar verilen desteğin bundan sonra da artarak sürmesini istedi. Başkan, statlarda, salonlarda ve kulübün bulunduğu her alanda Beşiktaşlıların gücünü daha fazla görmek istediklerini dile getirdi.
FEDERASYONDAKİ BEŞİKTAŞLILARA ÇAĞRI
Serdal Adalı'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm federasyon ve kurullarda görev yapan Beşiktaşlı isimlere yönelik sözleri oldu. Adalı, Beşiktaş'ın hakları yenildikten sonra verilen mücadelenin yeterli olmadığını vurguladı. Siyah-beyazlı başkan, asıl sorumluluğun sorunlar ortaya çıkmadan önce harekete geçmek olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın haklarının maçlar oynanmadan, problemler büyümeden korunması gerektiğini belirten Adalı, bu mücadeleye herkesin önceden dahil olmasının önemine işaret etti. Aksi halde camianın benzer sorunları yaşamaya devam edeceğini ifade eden başkan, Beşiktaşlıların kulübün hakları söz konusu olduğunda daha güçlü refleks göstermesi gerektiğini ortaya koydu.
AYAĞA KALKMA DÖNEMİ MESAJI
Serdal Adalı, Beşiktaş için çok önemli bir ayağa kalkma döneminden geçildiğini söyledi. Bu süreçte sağlam temeller atılması gerektiğini vurgulayan başkan, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Beşiktaş'ın eski gücüne ve ruhuna yeniden kavuşacağına inandığını belirten Adalı, bu hedefe ulaşmak için herkesin ortak mücadele vermesi gerektiğini anlattı.
Siyah-beyazlı kulübün önünde zorlu bir süreç bulunduğunu dile getiren başkan, buna rağmen Beşiktaş camiasının kararlı duruşuyla bütün engelleri aşabilecek güçte olduğunu söyledi. Birlik sağlandığında hiçbir rakibin ve hiçbir zorluğun Beşiktaş'ın önünde duramayacağını belirten Adalı, camiaya olan inancını net sözlerle ortaya koydu.
BEŞİKTAŞ AİLESİNE TEŞEKKÜR
Konuşmasının sonunda dernek başkanlarına teşekkür eden Serdal Adalı, Beşiktaş ailesinin büyüklüğünü her fırsatta ortaya koyduğunu söyledi. Siyah-beyazlı camianın dayanışmasının kulübün en büyük gücü olduğunu belirten başkan, yaklaşan Ramazan Bayramı için de iyi dileklerini paylaştı.