Kocaelispor - Beşiktaş maçında 2 penaltı beklentisi! Cihan Aydın ve VAR'dan olay karar
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Emmanuel Agbadou kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, deplasmandan kritik bir 3 puanla ayrılırken yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. Ancak mücadelede skor kadar, Kocaelispor cephesinin yaptığı 2 penaltı itirazı da dikkat çekti.
Kocaeli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, maç içinde iki ayrı pozisyonda penaltı bekledi. Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon, hem saha içinde hem de tribünlerde tansiyonu yükselten anlardan biri oldu.
62. DAKİKADA İLK PENALTI İTİRAZI GELDİ
Mücadelenin 62. dakikasında Agyei ile Murillo hava topuna yükseldi. Pozisyonun devamında top yere inerken Kocaelispor cephesi, Murillo'nun elle müdahalede bulunduğunu savunarak hakeme penaltı itirazında bulundu.
Ev sahibi takım oyuncuları ve teknik heyet bu pozisyonda kararın değişmesini beklerken, oyun devam etti. Kocaelispor'un karşılaşmadaki ilk büyük penaltı beklentisi bu anlarda yaşandı.
SON ANLARDA AGBADOU POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmanın en kritik anı ise uzatma dakikalarında geldi. 90+5. dakikada beraberlik için yüklenen Kocaelispor'da oyuncular, bu kez Emmanuel Agbadou'nun ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini belirterek yoğun şekilde penaltı itirazında bulundu.
Pozisyon sonrası ev sahibi ekip uzun süre hakem kararına tepki gösterdi. Sahadaki itirazlarla birlikte tribünlerde de büyük bir heyecan yaşandı. Maçın son anlarında yaşanan bu penaltı beklentisi, mücadelenin en çok konuşulan anı haline geldi.
CİHAN AYDIN VAR İLE TEMAS KURDU
Kritik pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın oyunu durdurdu ve VAR ile iletişime geçti. Bu anlarda tüm gözler verilecek karara çevrilirken, stadyumda büyük bir bekleyiş oluştu.
Ancak VAR'dan hakeme saha kenarında inceleme tavsiyesi gelmedi. İzleme önerisi çıkmamasının ardından oyun yeniden başladı ve kısa süre sonra mücadele sona erdi. Böylece Kocaelispor'un son bölümdeki penaltı beklentisi karşılıksız kaldı.
BEŞİKTAŞ TEK GOLLE KAZANDI
Beşiktaş, pozisyon açısından zaman zaman kilitlenen mücadelede 52. dakikada bulduğu golle üstünlüğü yakaladı. Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Emmanuel Agbadou'nun kafa vuruşu, maçın tek golü oldu.