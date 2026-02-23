Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kocaelispor maçında cezalı
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gördü ve bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Sergen Yalçın, gördüğü kart nedeniyle Beşiktaş'ın gelecek hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede takımın başında yer alamayacak.
BU SEZON 4. SARI KART
Tecrübeli teknik adam, bu sezon daha önce RAMS Başakşehir, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında da sarı kart görmüştü. Kocaelispor karşılaşması öncesi gelen bu kart, Yalçın'ı ceza sınırının üzerine taşıdı.