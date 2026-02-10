Beşiktaş Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Transferde dev hamle
Ara transfer dönemini hareketli geçiren ve kalesimi Devis Vasques ile güçlendiren Beşiktaş, yaptığı kiralık hamlesinin ardından bu kez kalıcı bir çözüm bulmak istiyor. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim ise Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, kış transfer döneminde toplam 57 milyon euro harcama yaparak Manchester City, Crystal Palace ve Al-Hilal'in ardından dünyanın en çok harcama yapan dördüncü kulübü oldu.
- Beşiktaş, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euroya, KRC Genk'ten Hyeon-Gyu Oh'u 14 milyon euroya transfer etti.
- Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı bonservis bedeli karşılığında, Marsilya'dan Amir Murillo'yu 5 milyon euroya kadrosuna kattı.
- Beşiktaş, Inter'den Kristijan Asllani'yi ve Roma'dan Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.
- Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemi için Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Beşiktaş, 6 Şubat'ta sona eren kış tescil döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, gözünü şimdiden yaz aylarına dikti. Yönetim, şampiyonluğa oynayabilecek ve mutlu sona ulaşabilecek bir kadronun temellerini attığını düşündüğü oyuncu grubuna yeni eklemeler yapmak amacında.
DÜNYA DEVLERİNİN ARASINA GİRDİ
Kartal, geride kalan transfer sürecinde yaptığı harcamayla da dikkat çekti. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, kasadan toplamda 57 milyon euro çıkması için sözleşme imzaladı.
4. SIRADA YER ALDI
Adalı yönetimindeki Beşiktaş, 95 milyon Euro harcayan Manchester City, 89 milyon euro bütçeyle Crystal Palace ve 70 milyon euroluk transfer yapan Al-Hilal'in ardından dördüncü oldu.
YASİN ÖZCAN KİRALANDI
Uzun süre transferde sessiz kalmasıyla eleştirilen yönetim, son günlerde adeta fırtına çıkardı. İlk hamle Yasin Özcan ile geldi. Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya kiralanmasına karşılık olarak alınan bonservisin yanı sıra genç futbolcuyla 1+4 yıllık kontrat yapıldı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş'tan KAP'a şu bildirimde bulunuldu;"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."
ASSLANI SÜRPRİZİ
Sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanan Kristijan Asllani, Milano temsilcisinden satın alma opsiyonuyla geçici transfer konusunda anlaşmayla İstanbul'a getirildi.
Arnavut asıllı genç futbolcu için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."açıklaması yapıldı.
|Bilgi Başlığı
|Detay
|İsim
|Kristijan Asllani
|Doğum Tarihi / Yaş
|9 Mart 2002 (23)
|Doğum Yeri
|Elbasan, Arnavutluk
|Boy
|1,79 m
|Uyruk
|Arnavutluk / İtalya
|Mevki
|Orta Saha – Ön Libero
|Ayak
|Sağ
|Güncel Kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme Başlangıcı
|30 Ocak 2026
|Sözleşme Bitişi
|30 Haziran 2026
|Sözleşme Opsiyonu
|Satın alma opsiyonu
|Kiralandığı Kulüp
|Inter Milan
|Ana Kulüp Sözleşme Sonu
|30 Haziran 2028
GÖZTEPE'DEN OLAITAN GETİRİLDİ
Transfer olduğu Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Junior Olaitan da siyah beyazlı formayı giydi. Beininli 10 numara artık Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyor.
4.5 YILLIK ANLAŞMA
23 yaşındaki ortasaha için KAP'a yapılan açıklamada;"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."sözlerine yer verildi.
|Bilgi Başlığı
|Detay
|İsim
|Junior Olaitan Ishola
|Doğum Tarihi / Yaş
|9 Mayıs 2002 (23)
|Doğum Yeri
|Porto-Novo, Benin
|Boy
|1,74 m
|Uyruk
|Benin / Nijerya
|Mevki
|Orta Saha – On Numara
|Ayak
|Sağ
|Güncel Kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme Başlangıcı
|3 Şubat 2026
|Sözleşme Bitişi
|30 Haziran 2029
|Sözleşme Opsiyonu
|1 yıl uzatma
GOLCÜ ARAYIŞINDA "OH" ÇEKİLDİ
Tammy Abraham'ın gidişi sonrasında golcü arayışına başlayan Beşiktaş, tercihini Hyeon-Gyu Oh'tan yana kullandı. Güney Koreli futbolcu, Alanyaspor karşısında ilk kez çıktığı Dolmabahçe'de attığı enfes golle beraberliği getiren isimlerden biri olmayı başardı.
3.5 SENELİK KONTRAT
Yeni 9 numarası için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." açıklamasında bulunan Beşiktaş, böylelikle golcü sorunu da çözdü.
|Bilgi Başlığı
|Detay
|İsim
|Hyeon-gyu Oh
|Doğum Tarihi / Yaş
|12 Nisan 2001 (24)
|Doğum Yeri
|Namyangju, Gyeonggi, Güney Kore
|Boy
|1,87 m
|Uyruk
|Güney Kore
|Mevki
|Forvet – Santrafor
|Ayak
|Sağ
|Güncel Kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme Başlangıcı
|4 Şubat 2026
|Sözleşme Bitişi
|30 Haziran 2029
EMMANUEL AGBADOU BOMBASI
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isim Emmanuel Agbadou oldu. Fildişili futbolcunun adeta bir diziyi andıran süreci sonrasında anlaşma sağlandı ve Wolverhampton ile el sıkışıldı.
18 MİLYON EURO ÖDENECEK
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
|Bilgi Başlığı
|Detay
|İsim
|Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre
|Doğum Tarihi / Yaş
|17 Haziran 1997 (28)
|Doğum Yeri
|Abidjan, Fildişi Sahili
|Boy
|1,92 m
|Uyruk
|Fildişi Sahili
|Mevki
|Defans – Stoper
|Ayak
|Sağ
|Güncel Kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme Başlangıcı
|6 Şubat 2026
|Sözleşme Bitişi
|30 Haziran 2030
SAĞ BEKTE ÇÖZÜM MURILLO
Son dönemde yaşadığı sağ bek problemi sonrasında arayışlara başlayan Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Amir Murillo da İstanbul'a geldi.
FORMAYI SIRTINA GEÇİRDİ
Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservisle takıma dahil edilen Panamalı savunmacı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca 1 sezon da opsiyon maddesi bulunuyor.
|Bilgi Başlığı
|Detay
|İsim
|Michael Amir Murillo Bermúdez
|Doğum Tarihi / Yaş
|11 Şubat 1996 (29)
|Doğum Yeri
|Colón, Panama
|Boy
|1,84 m
|Uyruk
|Panama
|Mevki
|Defans – Sağ Bek
|Ayak
|Sağ
|Güncel Kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme Başlangıcı
|6 Şubat 2026
|Sözleşme Bitişi
|30 Haziran 2028
|Sözleşme Opsiyonu
|1 yıl uzatma
KALEYE GÜNEY AMERİKA TAKVİYESİ
Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun olmayan Beşiktaş, kaleye ise Devis Vasquez'i getirdi. Kolombiyalı kaleci, Roma'dan kiralandı.
ANLAŞMA KİRALIK
Kartal, KAP'a yaptığı bildirimde; "Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.
|Bilgi Başlığı
|Detay
|İsim
|Devis Estiven Vásquez Llach
|Doğum Tarihi / Yaş
|12 Mayıs 1998 (27)
|Doğum Yeri
|Barranquilla, Kolombiya
|Boy
|1,95 m
|Uyruk
|Kolombiya
|Mevki
|Kaleci
|Ayak
|Sağ
|Güncel Kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme Başlangıcı
|6 Şubat 2026
|Sözleşme Bitişi
|30 Haziran 2026
|Sözleşme Opsiyonu
|Satın alma opsiyonu
|Kiralandığı Kulüp
|AS Roma
|Ana Kulüp Sözleşme Sonu
|30 Haziran 2027
YAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Gelecek sezonun şampiyonluk adaylarından biri olarak mücadele vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yönetim şimdiden yaz ayları için temaslara başladı. Hedef, Vasques sonrasında kaleyi kalıcı olarak devralabilecek bir isme eldivenleri vermek.
ALTAY BAYINDIR LİSTEDE
Beşiktaş'ın kaleci adayı olarak ilk sırasında Altay Bayındıra bulunuyor. Milli file bekçisi için Manchester United ile yapılan görüşmeler sonuç vermemiş ve süreç olumsuz tamamlanmıştı. Ancak bu kez işin olumlu tamamlanması konusunda kararlı bir tutum sergilenecek.
11 GOL YEDİ
Altay bu sezon Manchester'ın kırmızı devinde çıktığı 6 karşılaşmada 11 kez rakiplere engel olamadı. 540 dakika forma giydi. Sonrasında yerini yeni transfer Senne Lammens'e kaptırdı.