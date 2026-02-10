PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Transferde dev hamle

Ara transfer dönemini hareketli geçiren ve kalesimi Devis Vasques ile güçlendiren Beşiktaş, yaptığı kiralık hamlesinin ardından bu kez kalıcı bir çözüm bulmak istiyor. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim ise Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Transferde dev hamle
Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, kış transfer döneminde toplam 57 milyon euro harcama yaparak Manchester City, Crystal Palace ve Al-Hilal'in ardından dünyanın en çok harcama yapan dördüncü kulübü oldu.
  • Beşiktaş, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euroya, KRC Genk'ten Hyeon-Gyu Oh'u 14 milyon euroya transfer etti.
  • Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı bonservis bedeli karşılığında, Marsilya'dan Amir Murillo'yu 5 milyon euroya kadrosuna kattı.
  • Beşiktaş, Inter'den Kristijan Asllani'yi ve Roma'dan Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.
  • Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemi için Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş, 6 Şubat'ta sona eren kış tescil döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, gözünü şimdiden yaz aylarına dikti. Yönetim, şampiyonluğa oynayabilecek ve mutlu sona ulaşabilecek bir kadronun temellerini attığını düşündüğü oyuncu grubuna yeni eklemeler yapmak amacında.

Serdal Adalı (İHA)

DÜNYA DEVLERİNİN ARASINA GİRDİ

Kartal, geride kalan transfer sürecinde yaptığı harcamayla da dikkat çekti. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, kasadan toplamda 57 milyon euro çıkması için sözleşme imzaladı.

Serdal Adalı (AA)

4. SIRADA YER ALDI

Adalı yönetimindeki Beşiktaş, 95 milyon Euro harcayan Manchester City, 89 milyon euro bütçeyle Crystal Palace ve 70 milyon euroluk transfer yapan Al-Hilal'in ardından dördüncü oldu.

Yasin Özcan (AA)

YASİN ÖZCAN KİRALANDI

Uzun süre transferde sessiz kalmasıyla eleştirilen yönetim, son günlerde adeta fırtına çıkardı. İlk hamle Yasin Özcan ile geldi. Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya kiralanmasına karşılık olarak alınan bonservisin yanı sıra genç futbolcuyla 1+4 yıllık kontrat yapıldı.

Yasin Özcan (AA)

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'tan KAP'a şu bildirimde bulunuldu;"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."

Kristijan Asslani (AA9

ASSLANI SÜRPRİZİ

Sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanan Kristijan Asllani, Milano temsilcisinden satın alma opsiyonuyla geçici transfer konusunda anlaşmayla İstanbul'a getirildi.

Kristijan Asslani (AA)

Arnavut asıllı genç futbolcu için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."açıklaması yapıldı.

Bilgi BaşlığıDetay
İsimKristijan Asllani
Doğum Tarihi / Yaş9 Mart 2002 (23)
Doğum YeriElbasan, Arnavutluk
Boy1,79 m
UyrukArnavutluk / İtalya
MevkiOrta Saha – Ön Libero
AyakSağ
Güncel KulüpBeşiktaş JK
Sözleşme Başlangıcı30 Ocak 2026
Sözleşme Bitişi30 Haziran 2026
Sözleşme OpsiyonuSatın alma opsiyonu
Kiralandığı KulüpInter Milan
Ana Kulüp Sözleşme Sonu30 Haziran 2028

Junior Olaitan (AA)

GÖZTEPE'DEN OLAITAN GETİRİLDİ

Transfer olduğu Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Junior Olaitan da siyah beyazlı formayı giydi. Beininli 10 numara artık Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyor.

Junior Olaitan (AA)

4.5 YILLIK ANLAŞMA

23 yaşındaki ortasaha için KAP'a yapılan açıklamada;"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."sözlerine yer verildi.

Bilgi BaşlığıDetay
İsimJunior Olaitan Ishola
Doğum Tarihi / Yaş9 Mayıs 2002 (23)
Doğum YeriPorto-Novo, Benin
Boy1,74 m
UyrukBenin / Nijerya
MevkiOrta Saha – On Numara
AyakSağ
Güncel KulüpBeşiktaş JK
Sözleşme Başlangıcı3 Şubat 2026
Sözleşme Bitişi30 Haziran 2029
Sözleşme Opsiyonu1 yıl uzatma

Hyeon-Gyu Oh (AA)

GOLCÜ ARAYIŞINDA "OH" ÇEKİLDİ

Tammy Abraham'ın gidişi sonrasında golcü arayışına başlayan Beşiktaş, tercihini Hyeon-Gyu Oh'tan yana kullandı. Güney Koreli futbolcu, Alanyaspor karşısında ilk kez çıktığı Dolmabahçe'de attığı enfes golle beraberliği getiren isimlerden biri olmayı başardı.

Hyeon-Gyu Oh (AA)

3.5 SENELİK KONTRAT

Yeni 9 numarası için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." açıklamasında bulunan Beşiktaş, böylelikle golcü sorunu da çözdü.

Bilgi BaşlığıDetay
İsimHyeon-gyu Oh
Doğum Tarihi / Yaş12 Nisan 2001 (24)
Doğum YeriNamyangju, Gyeonggi, Güney Kore
Boy1,87 m
UyrukGüney Kore
MevkiForvet – Santrafor
AyakSağ
Güncel KulüpBeşiktaş JK
Sözleşme Başlangıcı4 Şubat 2026
Sözleşme Bitişi30 Haziran 2029

Emmanuel Agbadou (AA)

EMMANUEL AGBADOU BOMBASI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isim Emmanuel Agbadou oldu. Fildişili futbolcunun adeta bir diziyi andıran süreci sonrasında anlaşma sağlandı ve Wolverhampton ile el sıkışıldı.

Emmanuel Agbadou (AA)

18 MİLYON EURO ÖDENECEK

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

Bilgi BaşlığıDetay
İsimEmmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre
Doğum Tarihi / Yaş17 Haziran 1997 (28)
Doğum YeriAbidjan, Fildişi Sahili
Boy1,92 m
UyrukFildişi Sahili
MevkiDefans – Stoper
AyakSağ
Güncel KulüpBeşiktaş JK
Sözleşme Başlangıcı6 Şubat 2026
Sözleşme Bitişi30 Haziran 2030

Amir Murillo (AA)

SAĞ BEKTE ÇÖZÜM MURILLO

Son dönemde yaşadığı sağ bek problemi sonrasında arayışlara başlayan Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Amir Murillo da İstanbul'a geldi.

Amir Murillo (AA)

FORMAYI SIRTINA GEÇİRDİ

Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservisle takıma dahil edilen Panamalı savunmacı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca 1 sezon da opsiyon maddesi bulunuyor.

Bilgi BaşlığıDetay
İsimMichael Amir Murillo Bermúdez
Doğum Tarihi / Yaş11 Şubat 1996 (29)
Doğum YeriColón, Panama
Boy1,84 m
UyrukPanama
MevkiDefans – Sağ Bek
AyakSağ
Güncel KulüpBeşiktaş JK
Sözleşme Başlangıcı6 Şubat 2026
Sözleşme Bitişi30 Haziran 2028
Sözleşme Opsiyonu1 yıl uzatma

Devis Vasquez (AA)

KALEYE GÜNEY AMERİKA TAKVİYESİ

Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun olmayan Beşiktaş, kaleye ise Devis Vasquez'i getirdi. Kolombiyalı kaleci, Roma'dan kiralandı.

Devis Vasquez (AA)

ANLAŞMA KİRALIK

Kartal, KAP'a yaptığı bildirimde; "Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.

Bilgi BaşlığıDetay
İsimDevis Estiven Vásquez Llach
Doğum Tarihi / Yaş12 Mayıs 1998 (27)
Doğum YeriBarranquilla, Kolombiya
Boy1,95 m
UyrukKolombiya
MevkiKaleci
AyakSağ
Güncel KulüpBeşiktaş JK
Sözleşme Başlangıcı6 Şubat 2026
Sözleşme Bitişi30 Haziran 2026
Sözleşme OpsiyonuSatın alma opsiyonu
Kiralandığı KulüpAS Roma
Ana Kulüp Sözleşme Sonu30 Haziran 2027

Altay Bayındır (AA)

YAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Gelecek sezonun şampiyonluk adaylarından biri olarak mücadele vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yönetim şimdiden yaz ayları için temaslara başladı. Hedef, Vasques sonrasında kaleyi kalıcı olarak devralabilecek bir isme eldivenleri vermek.

Altay Bayındır (REUTERS)

ALTAY BAYINDIR LİSTEDE

Beşiktaş'ın kaleci adayı olarak ilk sırasında Altay Bayındıra bulunuyor. Milli file bekçisi için Manchester United ile yapılan görüşmeler sonuç vermemiş ve süreç olumsuz tamamlanmıştı. Ancak bu kez işin olumlu tamamlanması konusunda kararlı bir tutum sergilenecek.

Altay Bayındır (REUTERS)

11 GOL YEDİ

Altay bu sezon Manchester'ın kırmızı devinde çıktığı 6 karşılaşmada 11 kez rakiplere engel olamadı. 540 dakika forma giydi. Sonrasında yerini yeni transfer Senne Lammens'e kaptırdı.

Yenilenen Kartal evinde kayıp! Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCUYenilenen Kartal evinde kayıp! Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Yenilenen Kartal evinde kayıp! Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler