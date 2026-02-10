Beşiktaş Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Transferde dev hamle

Junior Olaitan (AA) 4.5 YILLIK ANLAŞMA 23 yaşındaki ortasaha için KAP'a yapılan açıklamada;"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."sözlerine yer verildi. Bilgi Başlığı Detay İsim Junior Olaitan Ishola Doğum Tarihi / Yaş 9 Mayıs 2002 (23) Doğum Yeri Porto-Novo, Benin Boy 1,74 m Uyruk Benin / Nijerya Mevki Orta Saha – On Numara Ayak Sağ Güncel Kulüp Beşiktaş JK Sözleşme Başlangıcı 3 Şubat 2026 Sözleşme Bitişi 30 Haziran 2029 Sözleşme Opsiyonu 1 yıl uzatma

Hyeon-Gyu Oh (AA) GOLCÜ ARAYIŞINDA "OH" ÇEKİLDİ Tammy Abraham'ın gidişi sonrasında golcü arayışına başlayan Beşiktaş, tercihini Hyeon-Gyu Oh'tan yana kullandı. Güney Koreli futbolcu, Alanyaspor karşısında ilk kez çıktığı Dolmabahçe'de attığı enfes golle beraberliği getiren isimlerden biri olmayı başardı.

Hyeon-Gyu Oh (AA) 3.5 SENELİK KONTRAT Yeni 9 numarası için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." açıklamasında bulunan Beşiktaş, böylelikle golcü sorunu da çözdü. Bilgi Başlığı Detay İsim Hyeon-gyu Oh Doğum Tarihi / Yaş 12 Nisan 2001 (24) Doğum Yeri Namyangju, Gyeonggi, Güney Kore Boy 1,87 m Uyruk Güney Kore Mevki Forvet – Santrafor Ayak Sağ Güncel Kulüp Beşiktaş JK Sözleşme Başlangıcı 4 Şubat 2026 Sözleşme Bitişi 30 Haziran 2029

Emmanuel Agbadou (AA) EMMANUEL AGBADOU BOMBASI Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isim Emmanuel Agbadou oldu. Fildişili futbolcunun adeta bir diziyi andıran süreci sonrasında anlaşma sağlandı ve Wolverhampton ile el sıkışıldı.