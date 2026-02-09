Beşiktaş Gonzalo Garcia için keseyi açtı! 25 milyon euroluk dev hamle
Ara transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, golcü hamlesini gerçekleştirebilmek adına yaz aylarını bekliyor. Yönetim, Real Madrid'in genç forveti Gonzalo Garcia'yı gözüne kestirdi. İspanyol devi ise Endrick'in kararına göre yol haritası çizecek.
Ara transfer döneminin son gününde art arda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, sezonun henüz bitmesine aylar kala yaz transfer dönemi hazırlıklarına hız verdi. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan siyah-beyazlı kulüp, kadro planlamasında köklü bir değişime giderken gelecek sezon için iddialı adımlar atmaya başladı.
Yönetim, kısa vadeli hedeflerin yanı sıra orta ve uzun vadeli projeler doğrultusunda genç ve gelişime açık isimlere yönelirken Avrupa futbol kamuoyunda ses getirecek bir transfer girişimi gündeme geldi.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE 7 İMZA
Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Siyah-beyazlılar Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez ile resmi sözleşme imzalayarak toplamda 7 futbolcuyu renklerine bağladı.
Yapılan bu transferlerle birlikte teknik yapılanma doğrultusunda kadroda rekabet ortamı oluşturulurken, kulüp yönetimi gelecek sezonun iskeletini şekillendirmeye başladı.
KADRODA GENİŞ ÇAPLI AYRILIK
Yeni transferlerin yanı sıra Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek ile vedalaştı. Ayrıca Elan Ricardo, Emrecan Terzi ve Arda Kılıç kiralık olarak takımdan ayrıldı.
Gerçekleştirilen bu ayrılıklarla birlikte maaş bütçesinde önemli bir alan açılırken, yönetimin yaz transfer döneminde daha güçlü hamleler yapabilmesi için finansal esneklik sağlandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN REAL MADRID'E 25 MİLYON EURO
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki İspanyol forvet Gonzalo Garcia için resmi teklif sundu. Fichajes'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre siyah-beyazlı kulübün genç santrfor için İspanyol devine 25 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı.
Real Madrid yönetiminin, gelişim potansiyeli yüksek ancak ilk 11'deki yeri garanti olmayan bir futbolcu için yapılan bu teklifi ciddi bir rakam olarak değerlendirdiği ifade edildi.
GENÇ GOLCÜNÜN DURUMU YAKINDAN İZLENİYOR
Haberde Gonzalo Garcia'nın şans bulduğu maçlarda etkili performans sergilediği ancak kadroda ikinci planda kaldığı vurgulandı. Oyuncunun düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın sunduğu teklifin, genç futbolcunun gelişimini sürdürebileceği ve istikrarlı süre alabileceği bir ortam sunması açısından cazip bir seçenek olduğu belirtildi.
ENDRICK DETAYI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Real Madrid cephesinde ise Lyon'a kiralık olarak gönderilen Endrick'in durumu yakından takip ediliyor. Brezilyalı forvetin istenilen seviyede geri dönmesi halinde Gonzalo Garcia'nın forma şansının daha da azalabileceği ifade edildi.
Bu gelişmenin, İspanyol kulübün Beşiktaş'tan gelen teklife yaklaşımında önemli bir faktör olabileceği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ GARCIA'YI STRATEJİK YATIRIM OLARAK GÖRÜYOR
Siyah-beyazlı yönetimin Gonzalo Garcia'yı yalnızca bir transfer değil, uzun vadeli bir proje oyuncusu olarak değerlendirdiği belirtildi. Kulüp planlamasında genç futbolcunun hücum hattında liderlik rolü üstlenebileceği ve gelecek sezonun yapılanmasında önemli bir parça olabileceği aktarıldı.
Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması beklenirken, Beşiktaş'ın yaz dönemi için ses getirecek adımlar atmaya devam edeceği ifade edildi.