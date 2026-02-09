Beşiktaş Gonzalo Garcia için keseyi açtı! 25 milyon euroluk dev hamle

Yönetim, kısa vadeli hedeflerin yanı sıra orta ve uzun vadeli projeler doğrultusunda genç ve gelişime açık isimlere yönelirken Avrupa futbol kamuoyunda ses getirecek bir transfer girişimi gündeme geldi.

Ara transfer döneminin son gününde art arda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş , sezonun henüz bitmesine aylar kala yaz transfer dönemi hazırlıklarına hız verdi. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan siyah-beyazlı kulüp, kadro planlamasında köklü bir değişime giderken gelecek sezon için iddialı adımlar atmaya başladı.

Yapılan bu transferlerle birlikte teknik yapılanma doğrultusunda kadroda rekabet ortamı oluşturulurken, kulüp yönetimi gelecek sezonun iskeletini şekillendirmeye başladı.

Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Siyah-beyazlılar Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez ile resmi sözleşme imzalayarak toplamda 7 futbolcuyu renklerine bağladı.

KADRODA GENİŞ ÇAPLI AYRILIK

Yeni transferlerin yanı sıra Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek ile vedalaştı. Ayrıca Elan Ricardo, Emrecan Terzi ve Arda Kılıç kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Gerçekleştirilen bu ayrılıklarla birlikte maaş bütçesinde önemli bir alan açılırken, yönetimin yaz transfer döneminde daha güçlü hamleler yapabilmesi için finansal esneklik sağlandığı belirtildi.