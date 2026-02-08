Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş kariyerine gollü başlangıç! Asist Agbadou'dan
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlı ekip, 2-0 geride olduğu mücadelede 2-1'i yakalarken eşitlik sayısını yeni transfer Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli böylelikle ilk maçında gol sevinci yaşadı. Asist ise bir başka yeni transfer Emmanuel Agbadou'dan geldi.
Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimlerden biri Hyeon-gyu Oh olmuştu.
14 milyon euro bonservisle takıma dahil edilen Güney Koreli forvet, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı.
İlk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelede Orkun Kökçü ile farkı bire indiren Kartal, 24 yaşındaki golcüyle beraberliği yakaladı.
Kullanılan serbest vuruş sonrasında Emmanuel Agbadou'nun indirdiği topa enfes bir rövaşeta hareketiyle vuran Oh, ağları sarstı.
İlk etapta ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, VAR kontrolünde geçerli sayıldı.
ASİST AGBADOU'DAN
Beşiktaş'ın 2-2'ye getirdiği golde asisti yapan isim bir başka yeni transfer Emmanuel Agbadou oldu.
Fildişili futbolcudan önce ilk maçında gol servisi yapan son isi Vaclav Cerny'iydi.