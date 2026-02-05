Sergen Yalçın'dan maç sonu Emmanuel Agbadou açıklaması! "Alabildiysek hayırlı olsun"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının 1-1 berabere kaldığı Kocaelispor maçının ardından açıklamasında; "Tansiyonun bu kadar yükselmesini hiç anlamadım. Rakip kulübenin davranışlarını anlamak mümkün değil. Saygılı olmamız lazım. Hakem lehte ve aleyhte kararlar veriyor. Bunlar herkesin başına geliyor." dedi.

Sergen Yalçın (AA)

SERGEN YALÇIN: "BAĞIRA BAĞIRA DİLE GETİRMİYORUZ"

Deneyimli çalıştırıcı; "Biz derbilerde atılan oyuncularımızı, verilmeyen kartları, verilmeyen penaltıları hiç bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz kupa maçında bir penaltıyı dile getiriyorsunuz."ifadelerini kullandı.

Transfer için konuşan Yalçın; "Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun." dedi.