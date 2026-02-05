Beşiktaş Emmanuel Agbadou'nun transferini bitirdi!
Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Beşiktaş, bir oyuncuyu daha renklerine bağlıyor. Siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde bulunan Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile anlaşmaya vardı. Fildişili futbolcu İstanbul'a gelecek.
Kadrosuna Kristijan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'u katan Beşiktaş'ta bir transfer daha bitti. Kartal, listesinin ilk sıralarında yer alan ve sözleşme şartlarında el sıkıştığı Emmanuıel Agbadou için Wolverhampton ile de mutabakata vardı.
28 yaşındaki Fildişili futbolcu 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Kara Kartal'ın Wolverhampton'dan 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou da sorulan Yalçın, "Tam bilgi sahibi değilim. bir şey söylemiyim. uzun zamandır takibimizde olan bir oyuncu. Alabildiysek hayırlı olsun" demekle yetindi.
Agbadou sabah 07.00 sıralarında İstanbul'da olacak.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou için önemli bir ödeme gerçekleştirilecek.
İnigiliz kulübü Wolverhampton'a 18+2 milyon euro ödenecek. Ayrıca oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.