Beşiktaş Emmanuel Agbadou'nun transferini bitirdi!

Kadrosuna Kristijan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'u katan Beşiktaş'ta bir transfer daha bitti. Kartal, listesinin ilk sıralarında yer alan ve sözleşme şartlarında el sıkıştığı Emmanuıel Agbadou için Wolverhampton ile de mutabakata vardı. 28 yaşındaki Fildişili futbolcu 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.

Emmanuel Agbadou (Takvim) İSTANBUL'A GELİYOR Kara Kartal'ın Wolverhampton'dan 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou da sorulan Yalçın, "Tam bilgi sahibi değilim. bir şey söylemiyim. uzun zamandır takibimizde olan bir oyuncu. Alabildiysek hayırlı olsun" demekle yetindi. Agbadou sabah 07.00 sıralarında İstanbul'da olacak.