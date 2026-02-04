Junior Olaitan sabırsız!
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı forma için çok heyecanlı olduğunu ve sabırsızlandığını söyledi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
"HABER GELDİĞİNDE UYUYORDUM"
"Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum dedim"
"BUNU BEKLEMİYORDUM"
"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım."
"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum."
"BEN HIRSLI BİR OYUNCUYUM"
"Ben hırslı bir oyuncuyum. Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta yeni takım arkadaşımla birlikte iyi bir takım oluştururuz."
"ARTIK BURADAYIM"
"Artık buradayım. Pazar günü sizleri görmek için sabırsızlanıyorum."