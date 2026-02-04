Junior Olaitan sabırsız!

"HABER GELDİĞİNDE UYUYORDUM"

"Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum dedim"

"BUNU BEKLEMİYORDUM"

"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım."

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum."