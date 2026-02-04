Beşiktaş yeni transferi Hyeon-gyu Oh'u açıkladı: Genk'le görüşmeler başladı
Son dakika haberi! Beşiktaş, Belçika'da Genk forması giyen santrfor oyuncusu Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Güney Koreli futbolcu, Hyeongyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KRC GENK İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Yapılan açıklamada,"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.