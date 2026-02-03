Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh İstanbul'a geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham’ın ayrılığının ardından forvet hattı için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’un transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Kartal'ın yeni forveti İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın, 24 yaşındaki forveti yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün, Hyeon-gyu Oh'u 4 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi. Güney Koreli futbolcunun saat 13.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Genk formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev alan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. 1,87 boyundaki santrfor, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
Güney Kore Milli Takımı formasını bugüne kadar 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh, milli formayla 6 gol kaydetti. Beşiktaş cephesinde transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.