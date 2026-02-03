Beşiktaş Junior Olaitan sonrası bir transferi daha bitirmek istiyor

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'da yer alan habere göre Beşiktaş, Felix Correia'nın transferi için kulübü Lille ile görüşmelere başladı.

Felix Correia (Ligue 1)

LILLE SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Fransız ekibinin, sezon başında Gil Vicente'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Felix Correia'nın satışına şu aşamada sıcak bakmadığı ifade edildi. Lille'de bu sezon 30 maçta görev alan Correia, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Haberde ayrıca, transfer sürecini etkileyebilecek unsurlardan birinin de oyuncunun kişisel durumu olabileceği belirtildi. Portekiz basını, Correia'nın son dönemde bazı kişisel sorunlar yaşadığını aktardı.