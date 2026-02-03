Beşiktaş Junior Olaitan sonrası bir transferi daha bitirmek istiyor
Junior Olaitan'ı kadrosuna katarak önemli bir transferi daha gerçekleştiren Beşiktaş'ta sıra sol kanat hamlesine geldi. Siyah beyazlılar, Lille forması giyen Felix Correira'yı gündemine aldı ve görüşmeler başladı.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'da yer alan habere göre Beşiktaş, Felix Correia'nın transferi için kulübü Lille ile görüşmelere başladı.
25 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Lille formasıyla sergilediği performansla dikkat çekiyor.
LILLE SATIŞA SICAK BAKMIYOR
Fransız ekibinin, sezon başında Gil Vicente'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Felix Correia'nın satışına şu aşamada sıcak bakmadığı ifade edildi. Lille'de bu sezon 30 maçta görev alan Correia, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri oldu.
Haberde ayrıca, transfer sürecini etkileyebilecek unsurlardan birinin de oyuncunun kişisel durumu olabileceği belirtildi. Portekiz basını, Correia'nın son dönemde bazı kişisel sorunlar yaşadığını aktardı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Lille ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Felix Correia'nın güncel piyasa değerinin 10 milyon euro civarında olduğu kaydediliyor. Beşiktaş cephesinin ise transfer şartlarını zorlayıp zorlamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.