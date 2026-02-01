PODCAST CANLI YAYIN

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Eski futbolcu Josef de Souza, siyah beyazlı ekibe Martinelli'yi önerdiğini açıkladı. Yönetim, sambacı futbolcu için girişim yapsa da ilk etapta olumsuz yanıt aldı ancak temaslar devam ediyor.

Kartal'ın yeni transferi Josef de Souza'dan! Sosyal medyadan duyurdu

Kristijan Aslllani'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta ortas aha arayışı devam ediyor. Bir dönem siyah beyazlı formayı da giyen Josef de Souza, eski kulübüne Martinelli'yi önerdiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın orta saha transferindeki ilk adayı Matheus Martinelli (REUTERS)

DURUMU HAKKINDA ARAŞTIRMA

ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense forması giyen Matheus Martinelli için girişimde bulundu. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Matheus Martinelli Fluminense forması giyiyor (Takvim Foto Arşiv)

AYRILIĞA KESİN RET

Haberde, Fluminense yönetiminin bu transfer döneminde Matheus Martinelli'nin ayrılığına kesinlikle izin vermeyeceği ve görüşmeleri daha baştan kapattığı belirtildi. Brezilya temsilcisinin, oyuncunun satışına yalnızca yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu vurgulandı.

Matheus Martinelli'nin piyasa değeri 14 milyon euro (Takvim Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ YENİDEN TEMAS KURACAK

Buna rağmen Beşiktaş cephesinin, transfer ihtimalini tamamen rafa kaldırmadığı ve bu hafta içinde bir kez daha nabız yoklamayı planladığı ifade edildi.

Fluminense Matheus Martinelli'yi bırakmak istemiyor (Takvim Foto Arşiv)

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Fluminense altyapısından yetişen Matheus Martinelli, 2020 yılında A takıma yükseldi. Genç yaşına rağmen kulübün önemli isimlerinden biri haline gelen Brezilyalı orta saha, kariyeri boyunca 301 resmi maçta forma giydi. Martinelli, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

