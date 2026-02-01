Kartal'ın yeni transferi Josef de Souza'dan! Sosyal medyadan duyurdu

Matheus Martinelli'nin piyasa değeri 14 milyon euro (Takvim Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ YENİDEN TEMAS KURACAK

Buna rağmen Beşiktaş cephesinin, transfer ihtimalini tamamen rafa kaldırmadığı ve bu hafta içinde bir kez daha nabız yoklamayı planladığı ifade edildi.