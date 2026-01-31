Beşiktaş'ın istediği kaleci için kulübü yüksekten uçtu!

ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'nun transferi için Santos ile temasa geçti. Siyah-beyazlı kulübün, oyuncu için bonservis teklifini ilettiği aktarıldı.

Gabriel Brazao (O TEMPO) TEKLİF 6 MİLYON EURO TALEP 15 MİLYON EURO Haberde, Beşiktaş'ın Gabriel Brazao için Santos'a 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Brezilya temsilcisinin ise genç kaleci için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasında rakamsal farkın bulunduğu kaydedildi.