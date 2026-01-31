Beşiktaş'ın istediği kaleci için kulübü yüksekten uçtu!
Ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın gündemine aldığı isimlerden biri netlik kazandı. Siyah-beyazlıların, Brezilya ekibi Santos forması giyen Gabriel Brazao için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ancak arada 9 milyon euroluk fark var.
ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'nun transferi için Santos ile temasa geçti. Siyah-beyazlı kulübün, oyuncu için bonservis teklifini ilettiği aktarıldı.
TEKLİF 6 MİLYON EURO TALEP 15 MİLYON EURO
Haberde, Beşiktaş'ın Gabriel Brazao için Santos'a 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Brezilya temsilcisinin ise genç kaleci için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasında rakamsal farkın bulunduğu kaydedildi.
FLAMENGO DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Gabriel Brazao ile daha önce Flamengo'nun da ilgilendiği, ancak Santos'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Brazao'nun, Santos ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.