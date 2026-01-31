Kaptan gemiyi kurtardı! Beşiktaş - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Deniz Türüç'ün 23. dakikadaki golüne engel olamayan siyah beyazlılar yenik duruma düştü. 34. dakikada Orkun'un şutunda Bahadır'dan dönen topu ağlarla buluşturan Vaclav Cerny, 34. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda sahneye bir kez daha çıkan Orkun Kökçü, bu kez takımını öne geçirmeyi başardı. Maç 2-1 bitti.

El Bilal Toure gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeni transfer Kristijan Asllani de 6 dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İki futbolcu bir sonraki hafta cezalı olacak.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. 19 puanda kalan Konyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.