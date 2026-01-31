Kaptan gemiyi kurtardı! Beşiktaş - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Kartal, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü'nün golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Yeni transfer Kristijan Asllani, maçta kırmızı kart görerek ilk kez siyah beyazlı formayı giydiği akşamda takımını 10 kişi bıraktı. İşte yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Deniz Türüç'ün 23. dakikadaki golüne engel olamayan siyah beyazlılar yenik duruma düştü. 34. dakikada Orkun'un şutunda Bahadır'dan dönen topu ağlarla buluşturan Vaclav Cerny, 34. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda sahneye bir kez daha çıkan Orkun Kökçü, bu kez takımını öne geçirmeyi başardı. Maç 2-1 bitti.
El Bilal Toure gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeni transfer Kristijan Asllani de 6 dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İki futbolcu bir sonraki hafta cezalı olacak.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. 19 puanda kalan Konyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.
23. dakikada Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
25. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye gönderdi. 1-1
42. dakikada sol taraftan Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti.
60. dakikada Konyaspor net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin sağ kanattan sol ayağıyla kale önüne yaptığı ortada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün yumruklamaya çalıştığı top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı sağına çeken Orkun'un düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
82. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Oyuna 6 dakika önce dahil olan Asllani, takımını atağa kaldırırken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.
4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşırken, teknik direktör Sergen Yalçın kadroda önemli değişikliklere gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, ligde İkas Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Touré ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin ve Yasin Özcan şans bekledi.
SERGEN YALÇIN'DAN TERCİHLER
Sergen Yalçın, savunmanın sağında Eyüpspor maçında forma giyen Taylan Bulut'u yedek kulübesine çekerek bu bölgede Gökhan Sazdağı'na görev verdi. Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Salih Uçan sahaya çıktı.
Deneyimli teknik adam, geçen hafta santrfor olarak görev alan El Bilal Touré'yi bu kez sol kanatta oynatırken, Jota Silva yedek kulübesinde yer aldı. En ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı. Eyüpspor karşısında ilk 11'de oynayan Milot Rashica'nın yerine de Cengiz Ünder sahaya sürüldü.
YASİN ÖZCAN VE ASLLANI KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, iki oyuncuyu da yedek kulübesinde başlattı. Genç futbolcuların, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkmaları bekleniyor.
NDIDI'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sunday Ndidi unutulmadı. Stat hoparlörlerinden yapılan anonsta Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
6 ŞUBAT UNUTULMADI
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler de karşılaşma öncesinde anıldı. Beşiktaşlı futbolcular, ısınmaya "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" yazılı pankartla çıktı.
NDIDI 5 MAÇ SONRA KADRODA
Wilfred Ndidi, 5 maçlık aranın ardından yeniden maç kadrosunda yer aldı. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyen futbolcu, turnuva sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir görev alamamıştı. Ndidi bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü, Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını kaçırmıştı.
HEKİMOĞLU İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 6. maçına çıkan genç oyuncu, Konyaspor karşısında ilk kez maça başlangıç kadrosunda yer aldı.
KADRO ANONSUNDA ISLIK
Karşılaşma öncesinde ilk 11'in anonsu sırasında tribünlerden ıslıklı protesto yükseldi. Bazı taraftarlar futbolculara destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklarla tepkilerini gösterdi.
YÖNETİME PROTESTO
Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi öncesinde siyah-beyazlı tribünler kulüp yönetimini protesto etti. Tüpraş Stadı'nda "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.
SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi. Deneyimli teknik adam da taraftarları selamlayarak karşılık verdi.