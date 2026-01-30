Beşiktaş'ta yeni hedef Giorgi Mamardashvili
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili için resmi temaslara başladı.
Fransız basınında Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Giorgi Mamardashvili'yi kadrosuna katmak için Liverpool'a teklifini iletti. Siyah-beyazlı kulübün, bu transferi kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği aktarıldı.
TEKLİFİN DETAYLARI
Haberin ayrıntılarında Beşiktaş'ın Gürcü kaleci için hazırladığı teklif paketi de ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Mamardashvili'nin geçici transferi için Liverpool'a 2 milyon euro kiralama bedeli önerdiği öğrenildi.
Teklifte yalnızca tek sezonluk kiralama seçeneğinin değil, oyuncunun performansına bağlı olarak kiralık sözleşmenin uzatılmasına yönelik bir opsiyonun da yer aldığı belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR
Yönetimin, Giorgi Mamardashvili'nin yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi satın alma yerine kiralama yoluyla çözmeyi planladığı ifade edildi. Bu doğrultuda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili, bu sezon Liverpool formasıyla 5 resmi maçta görev aldı. Mamardashvili, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı.
Giorgi Mamardashvili'nin güncel piyasa değerinin 28 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.