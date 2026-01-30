Beşiktaş'ta yeni hedef Giorgi Mamardashvili

Fransız basınında Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Giorgi Mamardashvili'yi kadrosuna katmak için Liverpool'a teklifini iletti. Siyah-beyazlı kulübün, bu transferi kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

Giorgi Mamardashvili (Transfermarkt)

TEKLİFİN DETAYLARI

Haberin ayrıntılarında Beşiktaş'ın Gürcü kaleci için hazırladığı teklif paketi de ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Mamardashvili'nin geçici transferi için Liverpool'a 2 milyon euro kiralama bedeli önerdiği öğrenildi.

Teklifte yalnızca tek sezonluk kiralama seçeneğinin değil, oyuncunun performansına bağlı olarak kiralık sözleşmenin uzatılmasına yönelik bir opsiyonun da yer aldığı belirtildi.