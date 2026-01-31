Beşiktaş'tan Bundesliga'nın 20'lik Türk futbolcusuna 10 milyon euro!

İngiliz basınında yer alan Sky Sports kaynaklı habere göre Beşiktaş, genç futbolcu için Augsburg'a 10 milyon euro tutarında bir teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. EDUARD GRAF ISRARCI Haberde, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın Mert Kömür transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, genç futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği ifade edildi.

Mert Kömür (Takvim) İTALYA'DAN DA İLGİ VAR Augsburg'ta aldığı sürelerden memnun olmadığı belirtilen Mert Kömür ile İtalya'dan da bazı kulüplerin ilgilendiği aktarıldı. Genç oyuncunun durumu Avrupa piyasasında yakından takip ediliyor. MEVKİ ESNEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR Asıl mevkisi on numara olan Mert Kömür, orta saha ve ileri uçta da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısının, transferde Beşiktaş cephesinde önemli bir etken olduğu kaydedildi.