Beşiktaş'tan Bundesliga'nın 20'lik Türk futbolcusuna 10 milyon euro!
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür için harekete geçti ve 10 milyon euro teklifte bulundu.
İngiliz basınında yer alan Sky Sports kaynaklı habere göre Beşiktaş, genç futbolcu için Augsburg'a 10 milyon euro tutarında bir teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
EDUARD GRAF ISRARCI
Haberde, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın Mert Kömür transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, genç futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği ifade edildi.
İTALYA'DAN DA İLGİ VAR
Augsburg'ta aldığı sürelerden memnun olmadığı belirtilen Mert Kömür ile İtalya'dan da bazı kulüplerin ilgilendiği aktarıldı. Genç oyuncunun durumu Avrupa piyasasında yakından takip ediliyor.MEVKİ ESNEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Asıl mevkisi on numara olan Mert Kömür, orta saha ve ileri uçta da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısının, transferde Beşiktaş cephesinde önemli bir etken olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Mert Kömür, bu sezon Augsburg formasıyla 19 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Kömür'ün, Augsburg ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.