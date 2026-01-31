Beşiktaş - Konyaspor | CANLI

Djalo (AA) SON 5 MAÇTA KONYASPOR'A GEÇİT VERMEDİ Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçında yalnızca 1 gol yedi. Bu karşılaşmaların 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti. Söz konusu süreçte Beşiktaş 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Orkun Kökçü (AA) İSTANBUL'DA ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u sahasında konuk ettiği son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, bu maçların 6'sında kalesini gole kapattı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 26 gol atarken, Konyaspor 7 golle karşılık verdi.

Jota Silva (AA) ÇAĞDAŞ ATAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda kazanmakta zorlandı. Daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile siyah-beyazlılara 8 kez rakip olan Atan, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Atan'ın takımları, Beşiktaş karşısında bu maçlarda 5 gol atarken, kalelerinde 9 gol gördü.