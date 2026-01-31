Beşiktaş - Konyaspor | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, Eyüpspor beraberliğinin ardından evinde kazanmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Beşiktaş - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş:Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Cengiz, Orkun, El-Bilal, Mustafa.
Konyaspor:Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.
PUAN DURUMU VE FORM DURUMU
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 33 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması beklenirken, sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de görev verilmesi halinde forma giyebilecek.
YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR
Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde taraftarların karşısına çıkacak.
CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Touré ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekleri belirtildi.
BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Siyah-beyazlı ekip, son 10 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen derbinin ardından ligde 8, kupada ise 2 maça çıkan Beşiktaş bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.
Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve İkas Eyüpspor ile berabere kaldı.
SON 5 MAÇTA KONYASPOR'A GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçında yalnızca 1 gol yedi. Bu karşılaşmaların 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti. Söz konusu süreçte Beşiktaş 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
İSTANBUL'DA ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u sahasında konuk ettiği son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, bu maçların 6'sında kalesini gole kapattı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 26 gol atarken, Konyaspor 7 golle karşılık verdi.
ÇAĞDAŞ ATAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda kazanmakta zorlandı. Daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile siyah-beyazlılara 8 kez rakip olan Atan, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Atan'ın takımları, Beşiktaş karşısında bu maçlarda 5 gol atarken, kalelerinde 9 gol gördü.
50. RANDEVU
İki takım Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 lig maçında Beşiktaş 28, Konyaspor 7 galibiyet aldı. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.
EN FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini 1992-1993 sezonunda Konyaspor karşısında 7-0'lık skorla elde etti. Konyaspor ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 2020-2021 sezonunda 4-1'lik sonuçla aldı.