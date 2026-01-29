Nuno Tavares fikir değiştirdi! Beşiktaş'ta anlaşma tamam gözler imzada

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer temasları yoğunlaştı. Deneyimli çalıştırıcının özellikle sol bek için kaliteli ve hazır bir isim istediği öğrenildi.

Nuno Tavares ilk etapta Beşiktaş'a sıcak bakmıyordu (The Laziali) NUNO TAVARES'TEN YEŞİL IŞIK Beşiktaş'ın bu bölge için gündemine aldığı isimlerden biri olan Nuno Tavares'ten sevindirici haber geldi. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre, Lazio forması giyen Portekizli sol bek, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.