Nuno Tavares fikir değiştirdi! Beşiktaş'ta anlaşma tamam gözler imzada
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, David Jurasek ile yolların ayrılmasının ardından sol bek bölgesini güçlendirmeyi öncelik haline getirdi. Listedeki isimlerden biri olan Nuno Tavares'i ikna edemeyen Kartal'a Portekizli yıldızdan iyi haber geldi.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer temasları yoğunlaştı. Deneyimli çalıştırıcının özellikle sol bek için kaliteli ve hazır bir isim istediği öğrenildi.
NUNO TAVARES'TEN YEŞİL IŞIK
Beşiktaş'ın bu bölge için gündemine aldığı isimlerden biri olan Nuno Tavares'ten sevindirici haber geldi. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre, Lazio forması giyen Portekizli sol bek, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
ANLAŞMA TAMAM GÖZLER SÖZLEŞMEDE
Haberde, Beşiktaş ile Lazio arasında prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, transferin önündeki son engelin oyuncuya sunulan sözleşme olduğu ifade edildi. Nuno Tavares'in ilk teklif edilen kontratı kabul etmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
26 yaşındaki sol bek, bu sezon Lazio formasıyla 10 resmi maçta görev aldı. Nuno Tavares söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağlarken, fizik gücü ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti. Beşiktaş cephesinde, transferin tamamlanması halinde sol kanattaki önemli bir boşluğun doldurulacağı görüşü hakim.