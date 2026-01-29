Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'de mutlu son! İstanbul uçuşuna arıza engeli

Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile başladığı temasları sonuçlandırdı.



Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmeleri tamamlandı. Genç oyuncu bu gece İstanbul'da olacaktı ancak yaşanan arıza nedeniyle uçuş sekteye uğradı.

Yapılan açıklamada; "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle henüz kalkış yapamamıştır. "denildi.

Ardından seferin yapılamayacağı ifade edilerek; "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." duyurusu yapıldı.