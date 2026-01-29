Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'de mutlu son! İstanbul uçuşuna arıza engeli
Beşiktaş ve Inter, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Ancak planlanan uçuş, teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Siyah beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada yeni programın duyurulacağı bilgisi verildi.
Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile başladığı temasları sonuçlandırdı.
Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmeleri tamamlandı. Genç oyuncu bu gece İstanbul'da olacaktı ancak yaşanan arıza nedeniyle uçuş sekteye uğradı.
Yapılan açıklamada; "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle henüz kalkış yapamamıştır. "denildi.
Ardından seferin yapılamayacağı ifade edilerek; "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." duyurusu yapıldı.
BEŞİKTAŞ KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK
Transfer detaylarına göre Beşiktaş, Asllani için kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.
INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ
Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.