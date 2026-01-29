PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a Güney Koreli forvet!

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet transferi için temaslarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, gol yollarındaki verimliliği artırmak adına alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Gündemdeki isimlerden birinin Hyeon-gyu Oh olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'a Güney Koreli forvet!

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın transfer listesindeki isim, Belçika temsilcisi Genk forması giyen Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Hyeon-gyu Oh Celtic'te de forma giydi (Genk)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki forvet, bu sezon Genk formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Hyeon-gyu Oh, bu maçlarda 10 gol atarken 3 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Nuno Tavares fikir değiştirdi! Beşiktaşta anlaşma tamam gözler imzadaNuno Tavares fikir değiştirdi! Beşiktaşta anlaşma tamam gözler imzada
Nuno Tavares fikir değiştirdi! Beşiktaş'ta anlaşma tamam gözler imzada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler