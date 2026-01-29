Beşiktaş'a Güney Koreli forvet!
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet transferi için temaslarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, gol yollarındaki verimliliği artırmak adına alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Gündemdeki isimlerden birinin Hyeon-gyu Oh olduğu öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın transfer listesindeki isim, Belçika temsilcisi Genk forması giyen Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
24 yaşındaki forvet, bu sezon Genk formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Hyeon-gyu Oh, bu maçlarda 10 gol atarken 3 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.