Beşiktaş transferi açıkladı! Rafa Silva resmen Benfica'da
Beşiktaş, bir süredir idmanlara çıkmayan ve ipleri koparan Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Eski kulübüne geri dönen Portekizli futbolcu için kesin anlaşmaya varıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Rafa Silva eski kulübü Benfica'ya transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."