Beşiktaş'tan David Alaba bombası!

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, gözünü uluslararası arenada önemli bir isme çevirdi.



Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada 2-3 oyuncuyla transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti.

Tecrübeli savunmacıyla Fiorentina'nın yanı sıra MLS ekiplerinden New York City ve Charlotte FC'nin de ilgilendiği öne sürülüyor. Stoper ve sol bek başta olmak üzere birçok bölgede görev alabilen Alaba, çok yönlülüğü ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.Teknik heyetin de kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş Yönetimi'nin süreci hızlandırmak istediği ifade ediliyor.