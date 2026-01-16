Beşiktaş'tan David Alaba bombası!
Beşiktaş, Real Madrid'in yıldızı David Alaba için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Avusturyalı stoperi renklerine bağlamak istiyor. Beşiktaş Yönetimi, bu transfer için şartları zorlamaya hazır.
Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, gözünü uluslararası arenada önemli bir isme çevirdi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada 2-3 oyuncuyla transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti.
DAVID ALABA GÜNDEMDE
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, Real Madrid forması giyen Avusturyalı savunmacı David Alaba'yı gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, İspanyol devinde ilk 11'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izliyor.
Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alaba'nın, kariyerinin bu aşamasında sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın da bu doğrultuda ocak ayında Madrid yönetimiyle temas kurmayı hedeflediği kaydedildi.
RAKİPLERİ VAR
Tecrübeli savunmacıyla Fiorentina'nın yanı sıra MLS ekiplerinden New York City ve Charlotte FC'nin de ilgilendiği öne sürülüyor. Stoper ve sol bek başta olmak üzere birçok bölgede görev alabilen Alaba, çok yönlülüğü ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.
Teknik heyetin de kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş Yönetimi'nin süreci hızlandırmak istediği ifade ediliyor.
Öte yandan Real Madrid'in, yıllık 20 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan Alaba ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediği, bu nedenle oyuncunun kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. Siyah-beyazlılar ise transferi kısa sürede sonuçlandırmanın planlarını yapıyor.