Ziraat Türkiye Kupası | Beşiktaş - Keçiörengücü | CANLI İZLE
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sona eriyor. Son maçta Beşiktaş ile Keçiörengücü kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp Fenerbahçe derbisi sonrası yine bir 3 puan almak amacında. ATV'den yayınlanan Beşiktaş - Keçiörengücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü ağırlıyor.
CANLI İZLE
ATV'den yayınlanan Beşiktaş - Keçiörengücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djaló, Eric Bailly, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Václav Černý, Milot Rashica, El Bilal Touré, Tammy Abraham,
KEÇİÖRENGÜCÜ:Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes
HEDEF KUPADA YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK
Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, yeni yılın ilk resmi karşılaşmasında da kazanarak grupta 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, sahasında avantajlı bir sonuç almayı amaçlıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ DE PUAN ARIYOR
C Grubu'ndaki ilk maçını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan Ankara Keçiörengücü ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya formasıyla mücadele ettiği için Ankara Keçiörengücü karşısında görev yapamayacak. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da maç kadrosunda yer almayacak.
DEVRE ARASINDA YOL AYRIMLARI YAŞANDI
Siyah-beyazlı ekipte devre arasında kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırdı.