Ziraat Türkiye Kupası | Beşiktaş - Keçiörengücü | CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ DE PUAN ARIYOR C Grubu'ndaki ilk maçını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapan Ankara Keçiörengücü ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya formasıyla mücadele ettiği için Ankara Keçiörengücü karşısında görev yapamayacak. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da maç kadrosunda yer almayacak.