Beşiktaş'ın sol bekteki B planı Lucas Piton
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta alternatif senaryo belli oldu. Siyah-beyazlıların, Lazio forması giyen Nuno Tavares için yürüttüğü görüşmelerin uzaması halinde Lucas Piton'a yönelmeye hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin, Nuno Tavares transferi için temaslarını sürdürdüğü ancak İtalyan kulübünün 15 milyon euro bonservis talebinde ısrarcı olduğu belirtildi. Bu durumun, transfer sürecini uzattığı ve siyah-beyazlıların alternatif planı devreye sokmasına neden olduğu ifade ediliyor.
LUCAS PITON İÇİN PRENSİP ANLAŞMASI
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Brezilya temsilcisi Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton için kulübüyle 7 milyon euro bedel üzerinden prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, bu transferi B planı olarak hazırda tuttuğu aktarıldı.
SÜRECE GÖRE HIZLI HAMLE
Yönetimin, Nuno Tavares transferinde yaşanacak gelişmelere göre Lucas Piton dosyasını kısa sürede sonuçlandırabileceği belirtiliyor. Beşiktaş cephesinde, sol bek hattının ara transfer döneminde mutlaka güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Vasco da Gama formasıyla 55 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Piton, hücuma katkısıyla öne çıktı. Brezilyalı sol bek, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 11 asistlik performans sergiledi.
GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA
Beşiktaş'ta sol bek transferine ilişkin sürecin, Lazio ile yürütülen görüşmelerin seyrine göre netlik kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün, transfer planlaması doğrultusunda kısa süre içinde nihai kararını vermesi öngörülüyor.