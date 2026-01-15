Ersin Destanoğlu'ndan yıllar sonra gelen şampiyonluk itirafı! "Hep içimde kaldı
Beşiktaş’ın 25 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yaptığı açıklamalarda şampiyonluk yaşadıkları sezona dair içinde ukde kalan bir konuyu ilk kez dile getirdi. Genç file bekçisi, o dönem kendisi hakkında oluşan algının üzerinde derin bir etki bıraktığını ifade etti.
Şampiyonluğun hemen ardından yaşananlara değinen Ersin Destanoğlu, Tivibu Spor'a verdiği röportajda uzun süredir dile getirmediği bir rahatsızlığı paylaşma ihtiyacı hissettiğini belirtti. Genç kaleci, "Bu hep içimde kalmıştır, bugün söyleme ihtiyacı duydum" ifadeleriyle sözlerine başladı. Şampiyonluk sezonunun ardından sosyal medyada ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" söyleminin kendisini derinden etkilediğini vurguladı.
"RAĞMEN KELİMESİ ÇOK AĞIR"
Kendisiyle ilgili kullanılan ifadelerin ağırlığına dikkat çeken Destanoğlu, sezon boyunca sahada verdiği emeğin göz ardı edildiğini düşündüğünü söyledi. Ersin, "Bir sezonda 37 maç oynamış bir kaleciye rağmen bir takım şampiyon olamaz. 'Rağmen' kelimesi çok ağır" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
ŞAMPİYONLUK SONRASI YAŞANANLAR
Şampiyonluk sevinci yaşadığı bir dönemde karşılaştığı tabloya da değinen genç kaleci, "Şampiyon uyanmışım, ertesi gün bir yöneticimizin beni Twitter'da paylaşmak zorunda kaldığını görüyorum. Bu kimsenin yaşamak isteyeceği bir durum değil" ifadelerini kullandı. Bu sürecin, kariyerinde iz bırakan anlardan biri olduğunu aktardı.
PANDEMİ DÖNEMİNİN YÜKÜNE DEĞİNDİ
O sezonun pandemi şartlarında oynandığını hatırlatan Ersin Destanoğlu, yoğun maç temposu ve belirsizliğin ciddi bir baskı yarattığını belirtti. Sürekli testlere girdiklerini, kısa aralıklarla maçlara çıktıklarını vurgulayan genç kaleci, yaşanan sürecin fiziksel ve mental olarak zorlayıcı olduğunu ifade etti.
"BÖYLE BİR ALGIYLA UYANMAK BENİ ÇOK DÜŞÜNDÜRDÜ"
Şampiyonlukla taçlanan bir sezonun ardından ortaya çıkan algının kendisini düşündürdüğünü söyleyen Destanoğlu, "Her gün test, üç günde bir maç… 37 maç oynamışım, İzmir'de şampiyon olmuşuz. Buna rağmen böyle bir algıyla uyanmak beni çok düşündürdü" dedi.
"BUNU GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"
Açıklamalarını net bir ifadeyle tamamlayan Ersin Destanoğlu, özellikle kaleci mevkisinde sezon boyunca forma giymiş bir oyuncu için yapılan yorumları anlamakta zorlandığını belirtti. Genç file bekçisi, "Özellikle kaleci mevkisinde 37 maç oynamış bir futbolcuya rağmen bir takım nasıl şampiyon olur, bunu gerçekten anlamıyorum" sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.