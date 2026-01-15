Ersin Destanoğlu'ndan yıllar sonra gelen şampiyonluk itirafı! "Hep içimde kaldı

PANDEMİ DÖNEMİNİN YÜKÜNE DEĞİNDİ O sezonun pandemi şartlarında oynandığını hatırlatan Ersin Destanoğlu, yoğun maç temposu ve belirsizliğin ciddi bir baskı yarattığını belirtti. Sürekli testlere girdiklerini, kısa aralıklarla maçlara çıktıklarını vurgulayan genç kaleci, yaşanan sürecin fiziksel ve mental olarak zorlayıcı olduğunu ifade etti.

"BÖYLE BİR ALGIYLA UYANMAK BENİ ÇOK DÜŞÜNDÜRDÜ" Şampiyonlukla taçlanan bir sezonun ardından ortaya çıkan algının kendisini düşündürdüğünü söyleyen Destanoğlu, "Her gün test, üç günde bir maç… 37 maç oynamışım, İzmir'de şampiyon olmuşuz. Buna rağmen böyle bir algıyla uyanmak beni çok düşündürdü" dedi.