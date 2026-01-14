PODCAST CANLI YAYIN

Tammy Abraham için rekor bonservis! O transfere sıcak bakıyor

Ara transfer döneminde adı transfer iddialarıyla anılan Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’tan ayrılarak Premier Lig’e dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, daha önce 2018-2019 sezonunda Villa Park'ta başarılı bir dönem geçiren Tammy Abraham'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Daily Mail'in haberinde, İngiliz ekibinin hücum hattını güçlendirmek amacıyla eski oyuncusunu geri getirme planı yaptığı aktarıldı.

ABRAHAM PREMİER LİG SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Haberde, Tammy Abraham'ın Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve İstanbul'daki yaşamından memnun kaldığı belirtilirken, buna rağmen Premier Lig'e geri dönme olasılığını da ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı. İngiliz futbolcunun kariyer planlamasında bu ihtimali göz ardı etmediği ifade edildi.

ASTON VILLA BONSERVİSLE TRANSFERİ HEDEFLİYOR

Finansal kısıtlamalar nedeniyle ara transfer döneminde temkinli hareket etmek zorunda olan Aston Villa'nın, 28 yaşındaki golcüyü bonservisiyle kadrosuna katma konusunda umutlu olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcisinin, transfer şartlarını yakından takip ettiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 30 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesinde ise Tammy Abraham için belirlenen bonservis bedeli netleşmiş durumda. Siyah-beyazlı kulübün, Roma'dan toplam 15 milyon euro bedelle transfer ettiği İngiliz golcü için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altına inmeyi düşünmediği belirtildi.

SAHADAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği performansla takımın hücum gücünde önemli rol üstlenen İngiliz futbolcu, transfer piyasasında da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Ara transfer döneminde yaşanacak gelişmelerle birlikte Tammy Abraham'ın geleceğine ilişkin sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaş ile Aston Villa arasında olası temasların transferin seyrini belirleyeceği ifade ediliyor.

