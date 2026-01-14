Tammy Abraham için rekor bonservis! O transfere sıcak bakıyor

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 30 MİLYON EURO

Beşiktaş cephesinde ise Tammy Abraham için belirlenen bonservis bedeli netleşmiş durumda. Siyah-beyazlı kulübün, Roma'dan toplam 15 milyon euro bedelle transfer ettiği İngiliz golcü için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altına inmeyi düşünmediği belirtildi.