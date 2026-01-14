Beşiktaş'tan milli yıldız için karar! Transfer görüşmeleri durduruldu
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, orta saha transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların bir süredir temas halinde olduğu milli futbolcu Salih Özcan için alınan yeni kararla birlikte görüşmelerin şimdilik durdurulduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın, orta saha takviyesi kapsamında Salih Özcan ile 3,5 yıllık sözleşme üzerinden temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Ancak milli futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitmesine altı ay kalması nedeniyle, siyah-beyazlıların bonservis konusunun oyuncu tarafından çözülmesini talep ettiği aktarıldı. Bu başlık altında yaşanan belirsizliklerin görüşmeleri etkilediği kaydedildi.
MAAŞ PAZARLIĞINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Transfer sürecinde bir diğer kritik başlık olan maaş görüşmelerinde de taraflar arasında orta yol bulunamadı. Salih Özcan'ın talepleri ile Beşiktaş'ın sunduğu şartlar arasındaki farkın devam ettiği, bu nedenle müzakerelerin ilerlemediği belirtildi. Öte yandan oyuncunun, kulübü Borussia Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslardan da henüz sonuç çıkmadığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetiminin, orta saha için listesinde yer alan diğer adaylarla görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Siyah-beyazlıların transfer planlamasında farklı seçenekleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde sınırlı süre aldı. Milli futbolcu, Dortmund formasıyla 4 resmi karşılaşmada toplam 21 dakika sahada kaldı.