Beşiktaş'tan milli yıldız için karar! Transfer görüşmeleri durduruldu

Beşiktaş 'ın, orta saha takviyesi kapsamında Salih Özcan ile 3,5 yıllık sözleşme üzerinden temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Ancak milli futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitmesine altı ay kalması nedeniyle, siyah-beyazlıların bonservis konusunun oyuncu tarafından çözülmesini talep ettiği aktarıldı. Bu başlık altında yaşanan belirsizliklerin görüşmeleri etkilediği kaydedildi.

MAAŞ PAZARLIĞINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Transfer sürecinde bir diğer kritik başlık olan maaş görüşmelerinde de taraflar arasında orta yol bulunamadı. Salih Özcan'ın talepleri ile Beşiktaş'ın sunduğu şartlar arasındaki farkın devam ettiği, bu nedenle müzakerelerin ilerlemediği belirtildi. Öte yandan oyuncunun, kulübü Borussia Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslardan da henüz sonuç çıkmadığı ifade edildi.