Beşiktaş Keçiörengücü maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Karşılaşma öncesi son antrenmanda oyuncuların tempolu bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMA

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet, karşılaşma öncesi son detaylar üzerinde durdu.

ISINMA VE TOP KAPMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik organizasyonlar ve duran top çalışmalarıyla sona erdi. Beşiktaş, bu antrenmanla birlikte Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi tüm hazırlıklarını tamamlamış oldu.

GÖZLER KUPA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet ve futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grup mücadelesinde oynanacak karşılaşmaya odaklandı. Beşiktaş'ın, sahasında oynayacağı maçta alacağı sonuç grup dengeleri açısından önem taşıyor.